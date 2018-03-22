Дым в коллекторе оставил без связи, ТВ и инета Автозаводской район Тольятти

В среду, 21 марта произошло задымление в коллекторе, расположенном в Автозаводском районе на улице Свердлова, напротив дома №9, сообщает администрация Тольятти В результате были повреждены силовые кабели, оптоволокно, линии связи. На данный момент службы города ведут восстановительные работы. Возможны сбои в работе средств связи — телефонов, кабельного телевидения, интернета. «Возможны перебои в работе: на телефонах 37, 32, кабельного телевидения, интернета. На телефон 04 возможен дозвон через телефон 112», — предупреждает директор МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» в facebook.