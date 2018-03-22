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Дым в коллекторе оставил без связи, ТВ и инета Автозаводской район Тольятти
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Дым в коллекторе оставил без связи, ТВ и инета Автозаводской район Тольятти 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 21 марта произошло задымление в коллекторе, расположенном в Автозаводском районе на улице Свердлова, напротив дома №9, сообщает администрация Тольятти.
В результате были повреждены силовые кабели, оптоволокно, линии связи.
На данный момент службы города ведут восстановительные работы. Возможны сбои в работе средств связи — телефонов, кабельного телевидения, интернета.
«Возможны перебои в работе: на телефонах 37, 32, кабельного телевидения, интернета. На телефон 04 возможен дозвон через телефон 112», — предупреждает директор МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» в facebook.
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