Более 300 товаров размещены в каталоге Made in Russia за два месяца работы

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Более 300 товаров российских производителей размещены в электронном каталоге Made in Russia за первые два месяца его работы, сообщила пресс-служба «Российского экспортного центра» (РЭЦ).

Канада, Китай, США, Отмечается, что всего в каталоге представлено более 80 производителей разных отраслей от пищевой промышленности до металлообработки. На 1 марта 2018 года участники проекта получили более 30 запросов от иностранных покупателей. Продукция, размещенная в электронном каталоге, уже прошла бесплатную систему добровольной сертификации и получила разрешение на использование маркировки Made in Russia. Данные товары планируется экспортировать в 20 стран мира — такие как Израиль Швейцария и другие.

"Главная задача программы на 2018 год — значительное расширение товарной номенклатуры и увеличение функциональных возможностей площадки. Перед нами в этом году стоит задача сертифицировать не менее 85 компаний, но смею предположить, что их количество превысит этот показатель. Интерес к программе со стороны экспортеров очень высок", — приводятся в сообщении слова управляющего директора группы РЭЦ по внешним связям и коммуникациям Веры Подгузовой.

На сайте каталога в будущем будут представлены не только товары, но и услуги — например, образование и внутренний туризм, отмечает Подгузова. Кроме того, в ближайшее время появятся новые возможности для продвижения каталога и его участников. Разрабатываются тематические страницы, на сайте скоро появится каталог брендов и тематические промокаталоги, которые помогут импортерам познакомиться с локальной, крафтовой продукцией.