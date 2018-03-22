На транспортно-пересадочном узле «Сочи» пройдет реконструкция

В ходе реализации проекта этапа реконструкции транспортного узла «Сочи» обустраиваются новые и реконструируются существующие сети водоотвода, ливневой канализации и дренажа, устанавливаются ограждения по границе полосы отвода железной дороги и шумозащитные экраны, строятся четыре участка дренажного коллектора, соединительный коллектор и две шахты. Также реконструируется здание недействующего поста электрической централизации 1957 года постройки, в котором будут размещены службы района контактной сети и района сетевого хозяйства станции «Сочи».

Для устранения факторов подтопления транспортно-пересадочного узла «Сочи» будет проведено устройство контура дренажной системы вокруг подземных пешеходных переходов, а также новых водоотводных лотков с восточной стороны станции. Кроме того, предполагается переустройство существующих лотков, находящихся в ограниченно-работоспособном состоянии. Запланированы также водоотводные мероприятия по осушению вокзального комплекса «Сочи», обеспечивающие сбор ливневых и дренажных вод с территории станции и отвод их в существующий станционный водопропускной коллектор и другие работы.

Работы будут вестись в Центральном и Хостинском районах города Сочи как на самой железнодорожной станции, так и на перегонах и в полосе отвода железной дороги.

Ранее, в декабре 2017 года, было выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту.