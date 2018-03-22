Ещё
На транспортно-пересадочном узле «Сочи» пройдет реконструкция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На транспортно-пересадочном узле «Сочи» пройдет реконструкция 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В ходе реализации проекта этапа реконструкции транспортного узла «Сочи» обустраиваются новые и реконструируются существующие сети водоотвода, ливневой канализации и дренажа, устанавливаются ограждения по границе полосы отвода железной дороги и шумозащитные экраны, строятся четыре участка дренажного коллектора, соединительный коллектор и две шахты. Также реконструируется здание недействующего поста электрической централизации 1957 года постройки, в котором будут размещены службы района контактной сети и района сетевого хозяйства станции «Сочи».
Для устранения факторов подтопления транспортно-пересадочного узла «Сочи» будет проведено устройство контура дренажной системы вокруг подземных пешеходных переходов, а также новых водоотводных лотков с восточной стороны станции. Кроме того, предполагается переустройство существующих лотков, находящихся в ограниченно-работоспособном состоянии. Запланированы также водоотводные мероприятия по осушению вокзального комплекса «Сочи», обеспечивающие сбор ливневых и дренажных вод с территории станции и отвод их в существующий станционный водопропускной коллектор и другие работы.
Работы будут вестись в Центральном и Хостинском районах города Сочи как на самой железнодорожной станции, так и на перегонах и в полосе отвода железной дороги.
Ранее, в декабре 2017 года, было выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту.
РЖД-Партнер: последние новости
Минтранс предложил обязать авиакомпании оснащать самолёты ГЛОНАСС В случае реализации украинский проект Hyperloop может обойтись вдвое дешевле ВСМ ЦМР внесена в правительство, однако ее широкое обсуждение ещё не завершено
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу224
С IKEA можно попрощаться15
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого215
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина57
Украинцев используют как лабораторных мышей118
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение