Около 1 ТБ данных за час было передано болельщиками во время мачта Россия-Бразилия на стадионе «Лужники»

Сети трех из четырех операторов сотовой связи справились с нагрузкой во время товарищеского матча сборных России и Бразилии 23 марта, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

«ДИТ в ходе товарищеского матча между сборными России и Бразилии протестировал готовность сетей сотовой связи на территории стадиона «Лужники» к чемпионату мира. Специалисты ДИТ отметили наибольшие нагрузки на сеть во время появления команд на поле и исполнения национальных гимнов, а также в перерыве матча. Проблемы были зафиксированы лишь у одного из операторов, когда игроки выходили на поле и исполнялись гимны двух стран, и в начале матча. В этот период для абонентов были недоступны звонки, SMS-сообщения и мобильный интернет. Благодаря слаженной работе оперативных служб при активном участии ДИТ работа сети была максимально быстро восстановлена. Скорость мобильного интернета операторов связи составила от 4 до 25 Мб/с. Суммарный объем переданных и полученных всеми пользователями данных на БСА составил около 1 ТБ за 1 час. Болельщики на стадионе в основном совершали голосовые звонки и принимали/передавали данные», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тестирование было организовано на всей территории большой спортивной арены (БСА) и на прилегающей территории спортивного комплекса «Лужники», по маршрутам следования болельщиков. В каждой контрольной точке был сделан замер качества голосовой связи и мобильного интернета всех операторов. Измерения проходили во время скопления большого количество пользователей. В момент проведения самого матча измерения проводились в чаше БСА «Лужники» на всех секторах и всех уровнях стадиона. По маршрутам следования болельщиков к транспортно-пересадочному узлу проблем с качеством сотовой связи у трех сотовых операторов не зафиксировано.

При максимальной нагрузке БСА «Лужники» считаются одним из самых сложных объектов в мире с точки зрения работоспособности сетей сотовых операторов. Проведение тестовых мероприятий позволяет отладить работу в том числе и инфраструктуры связи.