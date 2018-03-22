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Болельщики матча Россия-Бразилия смогут бесплатно доехать до стадиона «Лужники» и обратно 23 марта
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Болельщики матча Россия-Бразилия смогут бесплатно доехать до стадиона «Лужники» и обратно 23 марта 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Фото: РИАМО
Болельщики матча Россия-Бразилия смогут бесплатно доехать до стадиона «Лужники» и обратно 23 марта 2018 г. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.
«На всех видах общественного транспорта — метрополитен и наземный городской транспорт — это шатлы S1, и маршруты общественного наземного транспорта, которые продлеваются от площади Новодевичьего монастыря до Хамовнического вала, а также на Московском центральном кольце (МЦК) и метрополитене вывоз болельщиков будет бесплатный. Для этого не потребуется тратить свои проездные билеты. Мы считаем, что это позволит преимущественно сократить время прохода и посадки на транспорт», — сказал Д. Пронин.
Он отметил, что в Дептрансе уверены в том, что пропускных способностей инфраструктуры городского транспорта достаточно для того, чтобы обеспечить комфортное покидание болельщиков стадиона.
Ранее в ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) порекомендовали болельщикам добираться общественным транспортом до стадиона «Лужники» 23 марта.
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