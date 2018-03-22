В военкомат без повестки

Заместитель главы комитета по обороне Государственной Думы РФ Леонид Красов предлагает одобрить новый способ борьбы с уклонистами. Соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» в четверг, 22 марта, рассмотрят в нижней палате парламента. Вот как комментирует свои предложения депутат Леонид Красов:

Леонид Красов депутат Государственной Думы РФ «Если призывник получил повестку, там указана дата и эта дата не пропущена, то понятно: он приходит в военкомат и участвует в этих мероприятиях. Если призывник получил повестку, но указанная дата прошла, а призыв осуществляется, то он в течение двух-трех дней обязан прибыть в военкомат. Если он получает повестку, там указана дата, но призывная кампания уже закончена, либо призывная кампания прошла, а он не получил эту повестку, но ему исполнилось 18 лет, то он должен заблаговременно, до дня начала следующей призывной кампании — если весеннюю он пропустил, значит, до 1 октября — прибыть в военкомат для того, чтобы получить повестку».

Сергей Кривенко: По закону, действующему сейчас, повестка должна быть вручена призывнику лично в руки, а не брошена в почтовый ящик или передана его родственнику, как зачастую делается. Процент уклонистов в России ничтожно мал, так что военкоматам следует улучшить свою работу, считает координатор общественной инициативы «Гражданин и армия», член президентского совета по правам человека

Сергей Кривенко координатор общественной инициативы «Гражданин и армия», член президентского совета по правам человека «У нас призывают 300 тысяч в год, но военкоматы вызывают всех — более миллиона человек. Призывная комиссия не только направляет на военную службу, она предоставляет отсрочки, вызывает студентов. Когда называют цифры, что 30 тысяч, 60 тысяч не явилось в военкомат, это надо отсчитывать не от 300-тысячного призыва, а от миллиона. Получается очень маленький процент. В последние годы в России явка в военкоматы стоит на уровне 90 с чем-то процентов. Проблема в том, что военкоматы действительно не могут оповестить всех, кто стоит на учете, но это не является проблемой с точки зрения общества и призыва. Ее надо решать немножко по-другому, не заставляя молодых людей являться в военкомат. Надо улучшать, если так можно выразиться, культуру делопроизводства в военкоматах, составлять эти базы. Довольно много повесток не доходит, потому что жизнь повестки и вообще вся эта система призыва — это советская система, и она вошла уже давно в противоречие с тем стилем и образом жизни, в котором мы живем в настоящее время. Люди мобильны, они ездят. Мы не обязаны жить по тому месту регистрации, как раньше в Советском Союзе. Конечно, у военкомата есть проблема, как донести до призывника. Но эту проблему надо решать, а не прикрываться лозунгом войны с уклонистами».

Предложение являться призывникам в военкомат без повестки было одобрено правительственной комиссией, сообщает РБК. Весенний призыв начинается 1 апреля и продлится до середины июля.