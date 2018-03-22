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В парке «Кузьминки-Люблино прошла акция „Не проВоронь“
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В парке «Кузьминки-Люблино прошла акция „Не проВоронь“ 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Акцию по наблюдению за поведением серых ворон «Не проВоронь» провели специалисты экологического просвещения природной территории «Кузьминки-Люблино» совместно с приглашенными специалистами-орнитологами и фотографами — любителями природы.
До начала акции специалисты разработали план по привлечению внимания птиц. Перед участниками поставили задачу: смоделировать поведение ворон, которые научились оперативно подбирать конфеты, разбрасываемые участниками свадеб на территории парка, и разворачивать их фантик. Для проведения опыта были изготовлены «конфеты» в яркой блестящей упаковке, единственное отличие которых от настоящих состояло в том, что внутри был не шоколад, вредный для птиц, а полезные их здоровью орешки и кусочки пирожков.
Эксперимент подтвердил, что врановые — необычайно умные птицы, поэтому наблюдения за поведением ворон будут в дальнейшем продолжены. Кроме того, в ходе мероприятия биологи заметили в кронах деревьев достаточно редких птиц — зеленушек, а на снегу — следы самого мелкого хищника — ласки. (вт)
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