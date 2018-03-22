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Местные власти смогут получать данные о нарушителях правил парковки
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Местные власти смогут получать данные о нарушителях правил парковки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Власти регионов и органы местного самоуправления получат возможность получать электронную информацию о правонарушителях, в частности, о тех, кто не соблюдает правила парковки.
Соответствующий законопроект 22 марта Госдуме рекомендовал принять в первом чтении Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции.
Авторы инициативы, среди которых депутаты и сенаторы Совета Федерации во главе с Людмилой Боковой, настаивают на необходимости регулирования вопроса доступа местных властей к электронным данным граждан.
По сведениям парламентариев, проблема получения сведений характерна для Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Ростова-на-Дону.
Один из авторов инициативы — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, присутствующий на заседании комитета, отметил, что необходимо срочное принятие законопроекта, так как к настоящему времени только власти Москвы обладают подобными правами.
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