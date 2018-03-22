Местные власти смогут получать данные о нарушителях правил парковки

Власти регионов и органы местного самоуправления получат возможность получать электронную информацию о правонарушителях, в частности, о тех, кто не соблюдает правила парковки.

Соответствующий законопроект 22 марта Госдуме рекомендовал принять в первом чтении Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции.

Авторы инициативы, среди которых депутаты и сенаторы Совета Федерации во главе с Людмилой Боковой, настаивают на необходимости регулирования вопроса доступа местных властей к электронным данным граждан.