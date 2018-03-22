19 самых «зеленых» и красивых городов мира

Москва , 22 марта — «Вести. Экономика». Сейчас во всем мире наблюдается стремление сберечь природу. В частности, администрации городов по всему миру стараются стимулировать рост площадь зеленых насаждений в городах, чтобы таким образом сделать воздух чище. 21 марта прошел Всемирный день лесов, который также направлен на то, чтобы в городах появлялось как можно больше зеленых посадок. Для составления рейтинга экспертами ВЭФ был создан так называемый индекс зеленых насаждений — Green View Index, который оценивает долю зеленых насаждений в общей площади города. Ниже мы расскажем о 19 городах мира, которые отличаются значительными площадями, отведенными под зеленые посадки. 19. Лос-Анджелес США — 15.2%

Лос-Анджелес является одним из крупнейших мировых культурных, научных, экономических, образовательных центров. Также город — один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения. 18. Турин, Италия — 16.2%

Город имеет богатую историю и культуру, и известен своими арт-галереями, дворцами, театрами, музеями, парками. Турин также знаменит своей архитектурой в стилях барокко, рококо, неоклассицизмаи модерна. 17. Тель-Авив, Израиль — 17.5%

Тель-Авив является вторым (после Иерусалима ) по величине городом страны. Тель-Авив является самым эклектичным из городов Израиля. Современные небоскрёбы вдоль скоростного шоссе Аялон сосуществуют с одно-двухэтажной застройкой первой половины XX века в районе Неве-Цедек, богатые районы северного Тель-Авива — с трущобами старой Таханы Мерказит (городского автовокзала), гостиницы и пабы на набережной Средиземного моря — с офисами деловых и технологических центров. 16. Бостон, США — 18.2%

Бостон является крупнейшим городом региона, известного под названием Новая Англия , а также одним из старейших и богатейших городов США. Экономика города поддерживается образованием (более ста университетов и колледжей, включая такие известные как Гарвардский университет , Массачусетский технологический институт (MIT), Бостонский университет и Бостонский колледж), медицинской, финансовой и технологической индустриями. Ежегодно в Бостоне появляются около 250 тысяч первокурсников. 15. Майами , США — 19.4%

В 2008 году он был признан журналом «Forbes» «Самым чистым городом Америки» за чистый воздух, большие парковые зоны, чистую питьевую воду, чистые улицы и действующие городские программы по переработке отходов. 14. Торонто, Канада — 19.5%

Город Торонто известен также как «экономический двигатель» Канады, считается одним из ведущих мегаполисов мира и имеет большой вес как в регионе, так и на государственном и международном уровне. Бесчисленное количество ресторанов и магазинов на протяжении многих километров создают нетипичное для канадского города обилие пешеходов и гуляющих людей без автомобилей. Авеню-Роуд также является одной из основных улиц Торонто. 13. Сиэтл, США — 20%

Город является окружным центром округа Кинг. Расположен между системой заливов Пьюджет и озером Вашингтон. В 130 км на запад от Сиэтла расположены горы Olympic Mountains. С западной стороны гор находится территория Национального Парка Олимпик. Более 150 достопримечательностей Сиэтла внесено в Национальный реестр исторических мест США. Город также ведет собственный список достопримечательностей. 12. Амстердам Нидерланды — 20.6%

Амстердам также является финансовой и культурной столицей Нидерландов. Здесь расположились штаб-квартиры 7 из 500 наиболее крупных мировых компаний, например, Philips и ING Groep. Также в центре города расположена старейшая в мире фондовая биржа. В Амстердаме очень много людей пользуются велосипедами. Их популярность обуславливается удобством передвижения, относительно небольшой территорией Амстердама, большим количеством специальных дорожек, ровной местностью, относительным неудобством использования автомобиля. 11. Женева, Швейцария — 21.4%

Недалеко от города расположены два всемирно известных горнолыжных курорта Вербье и Кран-Монтана. Власти города также нацелена на то, чтобы максимально улучшить экологическую ситуацию в городе. Основные виды городского транспорта Женевы — трамваи, троллейбусы и автобусы. Здесь также развивается велосипедный транспорт, что позволяет улучшить качество воздуха. 10. Франкфурт-на-Майне Германия — 21.5%

Власти города серьезно озабочены тем, чтобы сделать экологическую ситуацию максимально благоприятной. Так, помимо озеленения города, большое внимание уделяется развитию велосипедного транспорта. Компания Deutsche Bahn предоставляет для горожан и гостей города услугу по аренде велосипедов. Пункты проката велосипедов можно найти на остановках железнодорожного транспорта и на главных перекрестках города. В городе созданы все условия для велосипедистов, и на многих центральных улицах города велосипедисты имеют приоритет движения перед автотранспортом. 9. Сакраменто , США — 23.6%

Сакраменто — город в штате Калифорния. Город расположен в долине реки Сакраменто, в районе слияния Сакраменто и Американ-Ривер, в предгорьях Сьерра-Невада. Основой экономики Сакраменто являются сектор государственного управления (так, например, только в расположенных в городе органах власти штата Калифорния занято свыше 73 тысяч человек), здравоохранение, образование, электроника и информационные технологии. В городе расположены штаб-квартиры компаний Sutter Health, Blue Diamond Growers, Aerojet, Teichert и The McClatchy Company. Корпорация Intel имеет значительные производственные мощности в окрестностях города (около 6000 сотрудников). 8. Йоханнесбург ЮАР — 23.6%

Йоханнесбург — самый крупный по численности жителей город в ЮАР. Йоханнесбург — крупнейший экономический и финансовый центр ЮАР, производящий 16% от всего ВВП страны. Центр города застроен небоскрёбами, в которых размещены офисы крупнейших банков, национальных промышленных компаний, транснациональных корпораций, фондовая биржа, крупные отели и т. п. 7. Дурбан, ЮАР — 23.7%

Большая часть города и пригородов расположена на довольно высоких и крутых холмах. Дурбанская агломерация обладает развитой диверсифицированной экономикой с сильными производственным, туристическим, транспортным и финансовым секторами. Прибрежное расположение и крупный порт дают городу преимущество перед экономическими центрами Южной Африки, расположенными во внутренних районах страны. 6. Монреаль , Канада — 25.5%

Монреаль обыкновенно занимает самые высокие места в рейтинге самых удобных для жизни городов в мире. Журнал Monocle Magazine назвал город «культурной столицей Канады», а недавно ЮНЕСКО назвало Монреаль городом дизайна. 5. Сидней Австралия — 25.9%

Сидней является одним из самых многокультурных и многонациональных городов мира, что вызвано тем фактом, что город является основным местом проживания иммигрантов, прибывающих на постоянное место жительство в Австралию. На территории жилых районов города насчитывается примерно 70 небольших заливов и пляжей, включая знаменитый Бондай-Бич в южной части города и пляжи Мэнли на севере. 4. Ванкувер , Канада — 25.9%

Ванкувер — город на западном побережье Канады, крупнейший населённый пункт провинции Британская Колумбия и третий по величине в Канаде. Со всех сторон Ванкувер окружен горными вершинами, покрытыми высокоствольными хвойными лесами. Самый известный городской парк (парк Стэнли) был заложен на выступающем в залив полуострове ещё в 1886 году (первый год существования города), когда вокруг поднимались густые первозданные леса. Сейчас парк Стэнли и его набережная Seawall — любимое место отдыха горожан и туристов. 3. Осло, Норвегия — 28.8%

Осло — столица Норвегии и один из самых «зеленых» городов Европы. Среди парков Осло следует отметить Парк скульптур Вигеланда, который содержит 227 скульптурных групп, созданных национальным скульптором Норвегии Густавом Вигеландом. Достойны внимания и парк у Королевского дворца и Ботанический сад. 2. Сингапур — 29.3%

Сингапур — один из самых «зеленых» городов Юго-Восточной Азии. В Сингапурском зоопарке животные содержатся в природных условиях. Заповедник «Букит Тима» — 70 гектаров нетронутого тропического леса, парк птиц Джуронг, площадью 20 гектаров, где обитает множество тропических птиц. Здесь также расположен туристический остров Сентоса с полями для гольфа и другими развлечениями. 1. Тампа , США — 36.1%

Тампа — третий по размеру город штата Флорида, административный центр округа Хилсборо, находящийся на западе полуострова. К достопримечательностям города относятся парк развлечений «Busch Gardens», аквариум, а также аквапарк Adventure Island. Это один из самых быстрорастущих городов Флориды, тем не менее, это один из самых «зеленых» городов штата.