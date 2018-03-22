Экс-главврача клиники для сотрудников «Газпрома» оправдали

Бывшего главврача Клиники промышленной медицины Сергея Подлужного признали невиновным по делу о незаконном предпринимательстве без лицензии.

Как сообщает «Эхо Москвы» в Оренбурге, Сергея Подлужного оправдали в Новосергиевском районном суде. Прокуратура Оренбургской области планировать обжаловать приговор сразу после получения мотивировочной части.

Напомним, что обвинение запросило 2,5 года лишения свободы для бывшего главврача клиники промышленной медицины Сергея Подлужного. Он обвинялся в незаконном предпринимательстве без регистрации или без лицензии, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.