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Экс-главврача клиники для сотрудников «Газпрома» оправдали
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Экс-главврача клиники для сотрудников «Газпрома» оправдали 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Бывшего главврача Клиники промышленной медицины Сергея Подлужного признали невиновным по делу о незаконном предпринимательстве без лицензии.
Как сообщает «Эхо Москвы» в Оренбурге, Сергея Подлужного оправдали в Новосергиевском районном суде. Прокуратура Оренбургской области планировать обжаловать приговор сразу после получения мотивировочной части.
Напомним, что обвинение запросило 2,5 года лишения свободы для бывшего главврача клиники промышленной медицины Сергея Подлужного. Он обвинялся в незаконном предпринимательстве без регистрации или без лицензии, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.
Как ранее сообщалось, в начале 2017 года ему не предоставили медуслуги по полису ОМС. Наблюдаться в учреждении можно только по полисам ДМС и на платной основе. Причем примерно за полгода до этого Макшанцев отсудил у клиники компенсацию морального вреда за отказ прикреплять пациента по полису ОМС. Сергея Подлужного сняли с должности с формулировкой «за неэффективную работу клиники». Позже выяснилось, что здравпункты клиники на предприятиях «Газпрома» работали без лицензии
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