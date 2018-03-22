Премьер Румынии подозревает ЕК во вмешательстве в румынское правосудие

По словам Дэнчилэ, в 2012 году в адрес министерства юстиции Румынии из ЕК поступило письмо, содержащее 21 требование к румынскому правительству. Среди этих требований, отмечает премьер, присутствовали указания к конкретным действиям в отношении определенных лиц — политиков и бизнесменов, находившихся в то время под следствием по делам о коррупции и превышении служебных полномочий.

Дэнчилэ просит Юнкера «прояснить фактические и правовые аспекты, касающиеся указанного письма». «Для нашего институционального сотрудничества и для укрепления румынского правосудия чрезвычайно важно выяснить, является ли документ, авторство которого приписывается Еврокомиссии, подлинным, несет ли за него ответственность Еврокомиссия, является ли он единственным документом подобного рода и мог ли он повлиять на надлежащее исполнение правосудия», — указывается в письме.

Премьер Румынии полагает, что вопрос не терпит отлагательства. Дэнчилэ также особо подчеркивает, что министр юстиции Тудорел Тоадер проинформировал ее о регулярной практике направления Еврокомиссией подобных требований румынским властям.