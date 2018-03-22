Ещё
Премьер Румынии подозревает ЕК во вмешательстве в румынское правосудие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Румынии подозревает ЕК во вмешательстве в румынское правосудие 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава правительства Румынии Виорика Дэнчилэ направила письмо председателю Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру с просьбой разъяснить детали возможного вмешательства ЕК в румынское правосудие. Текст письма приводится на сайте правительства Румынии.
По словам Дэнчилэ, в 2012 году в адрес министерства юстиции Румынии из ЕК поступило письмо, содержащее 21 требование к румынскому правительству. Среди этих требований, отмечает премьер, присутствовали указания к конкретным действиям в отношении определенных лиц — политиков и бизнесменов, находившихся в то время под следствием по делам о коррупции и превышении служебных полномочий.
Дэнчилэ просит Юнкера «прояснить фактические и правовые аспекты, касающиеся указанного письма». «Для нашего институционального сотрудничества и для укрепления румынского правосудия чрезвычайно важно выяснить, является ли документ, авторство которого приписывается Еврокомиссии, подлинным, несет ли за него ответственность Еврокомиссия, является ли он единственным документом подобного рода и мог ли он повлиять на надлежащее исполнение правосудия», — указывается в письме.
Премьер Румынии полагает, что вопрос не терпит отлагательства. Дэнчилэ также особо подчеркивает, что министр юстиции Тудорел Тоадер проинформировал ее о регулярной практике направления Еврокомиссией подобных требований румынским властям.
Российская Газета: последние новости
Лукашенко обратился к соотечественникам по случаю 75-летия Хатынской трагедии Ликсутов: Наша задача - встроить железную дорогу в городской транспорт Верховный суд запретил строить коттеджи в вековом бору под Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу232
С IKEA можно попрощаться15
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого214
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина55
Украинцев используют как лабораторных мышей117
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение