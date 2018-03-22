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Роналдо не повезло. На Ямале высадится бразильский десант
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Роналдо не повезло. На Ямале высадится бразильский десант 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямал с каждым годом становится все популярнее у иностранных туристов. Стойбище в Ямальском районе со 2 по 7 апреля посетят бразильцы.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» рассказал предприниматель Кирилл Сэротэтто. Помимо международного телеканала Globo к аборигенам приедет актер бразильских сериалов Хассум Морейро Пиандро.
«Вообще в гости ждали знаменитого футболиста Роналдо, но из-за проблем со здоровьем он отменил свою поездку», — отметил предприниматель.
О Ямале бразильцы узнали от знаменитого бразильского фотографа Себастьяна Сальгадо, который побывал на Ямале, и поделился своими впечатлениями и эмоциями. Он рассказал, что оленеводы живут в чумах круглый год, пасут огромные стада оленей, носят одежду из шкур, ловят вкуснейшую рыбу и чувствуют себя при этом прекрасно. Образ жизни их за столько лет совсем не изменился. Пожить в таком чуме — разве не экзотика. По словам Кирилла Сэротэтто, все пять дней бразильцы будут кочевать с оленеводами по Ямальской тундре, то есть погрузятся в реальную жизнь кочевых народов.
К местной экзотике тяготеют не только русские, но и немцы, французы, итальянцы. Побывал на Ямале и турецкий султан. Обслуживающие его гиды до сих пор помнят глаза гостя, полные удивления и восторга от минусовой температуры.
За последние годы этнотуризм на территории автономного округа пользуется большой популярностью, завоевывая все новые позиции в туристской отрасли.
ИА Север-Пресс: последние новости
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