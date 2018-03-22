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Москомэкспертиза согласовала проект строительства стационара «скорой помощи» в ГКБ им. В. Буянова
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Москомэкспертиза согласовала проект строительства стационара «скорой помощи» в ГКБ им. В. Буянова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства стационарного отделения скорой медицинской помощи в составе ГКБ им. Буянова в районе Царицыно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Стационарное отделение скорой медицинской помощи на территории ГБУЗ „ГКБ им. В. Буянова ДЗМ“ на 30 диагностических коек» по адресу: ул. Бакинская, д. 26, район Царицыно, Южный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов уточнил, что в рамках работ предусмотрено строительство стационарного отделения скорой медицинской помощи с надземным пешеходным переходом с целью оказания квалифицированной и своевременной медицинской помощи населению. Пропускная способность отделение «скорой помощи» составит до 200 пациентов в сутки.
«В стационарном отделении предусматривается оказание первой медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и проведение диагностики и лечения. В здании разместится приемное отделение, блок лучевой диагностики, помещения анестезиологии и реанимации на 12 коек, блок диагностических палат на 30 коек, семь операционных, а также помещения инженерного обеспечения корпуса. Все подразделения и помещения корпуса будут оснащены медицинским и технологическим оборудованием и мебелью», — пояснили в пресс-службе.
Как подчеркивается в сообщении, система телемедицины обеспечит трансляцию хирургических операций из операционных, удаленное наблюдение из ординаторских за палатами и постами медсестер на втором, четвертом и пятом этажах, наблюдение за противошоковыми палатами. Кроме того, весь медицинский персонал будет обеспечен радиопейджерами для оперативного реагирования на поступающие вызовы.
Отмечается, что в рамках проекта в отделении диагностических палат и приемном отделении запроектирована система аудиовизуальной и палатной связи. В помещении ординаторской разместят компьютер с функциями управления системой и протоколирования событий.
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