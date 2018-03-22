В «Домодедово» ответили на обвинения ФАС в дискриминации такси

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта «Домодедово» за нарушение закона «О защите конкуренции». Столичный авиаузел обвиняют в дискриминации таксомоторных парков, автомобили которых не пускают на первую линию. При этом у такси, которые могут въезжать на ближайшую к зданию аэропорта дорогу, цены значительно выше.

В пресс-службе столичного аэропорта «Домодедово» НСН сообщили, что ожидают официальных документов от ФАС, после чего предоставят подробный ответ на обвинения.

Таксисты: Агрегаторы поощряют «бомбил» на хороших машинах «Мы ожидаем официальных документов от ФАС. После их получения и детального анализа мы будем готовы предоставить подробный ответ на позицию антимонопольного ведомства», — рассказали НСН в пресс-службе аэропорта.

В «Домодедово» также подчеркнули, что аэропорт «всегда выступал за конкуренцию, соблюдение действующего законодательства и обеспечение интересов пассажиров и гостей аэропорта в безопасных и качественных перевозках».