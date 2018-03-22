В «Домодедово» ответили на обвинения ФАС в дискриминации такси 

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта «Домодедово» за нарушение закона «О защите конкуренции». Столичный авиаузел обвиняют в дискриминации таксомоторных парков, автомобили которых не пускают на первую линию. При этом у такси, которые могут въезжать на ближайшую к зданию аэропорта дорогу, цены значительно выше.
В пресс-службе столичного аэропорта «Домодедово» НСН сообщили, что ожидают официальных документов от ФАС, после чего предоставят подробный ответ на обвинения.
Таксисты: Агрегаторы поощряют «бомбил» на хороших машинах «Мы ожидаем официальных документов от ФАС. После их получения и детального анализа мы будем готовы предоставить подробный ответ на позицию антимонопольного ведомства», — рассказали НСН в пресс-службе аэропорта.
В «Домодедово» также подчеркнули, что аэропорт «всегда выступал за конкуренцию, соблюдение действующего законодательства и обеспечение интересов пассажиров и гостей аэропорта в безопасных и качественных перевозках».
Напомним, что в декабре 2017 года ФАС вынесла предупреждения трем столичным аэропортам в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси. Ведомство потребовало решить этот вопрос в первом квартале 2018 года, в противном случае — будут возбуждены дела. Осенью прошлого года также сообщалось, что управление ФАС по Московской области проанализировало цены на общественное питание на территории аэропорта Шереметьево и признало наличие коллективного доминирования на этом рынке, отмечает RT.