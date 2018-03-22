На Ямале зарегистрирован новый вид мошенничества, на которое легко попасться 

На Ямале полицейские регистрируют новый вид телефонного мошенничества.
Суть заключается в том, что мошенник звонит жертве и, представившись сотрудником компании или провайдером мобильного оператора, сообщает о проверке мобильной линии. Абонента на том конце провода просят набрать на телефоне комбинацию #90 или #09. Если человек идет на поводу у мошенника, злоумышленник незамедлительно получает доступ к sim-карте, а значит и к мобильному банку, а также сможет совершать звонки за счет абонента.
В случае если вам звонят мошенники, нужно немедленно прекратить разговор, так как злоумышленники, вводя в заблуждение, всегда пытаются манипулировать поведением своих жертв с помощью различного рода психологических инструментов. Необходимо помнить, что сотрудники любого оператора связи никогда не запрашивают личные данные и пароли абонентов по телефону, не просят набрать на телефоне ту или иную комбинацию, — предупреждают в пресс-службе окружного УМВД.