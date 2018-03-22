На Ямале зарегистрирован новый вид мошенничества, на которое легко попасться

На Ямале полицейские регистрируют новый вид телефонного мошенничества.

Суть заключается в том, что мошенник звонит жертве и, представившись сотрудником компании или провайдером мобильного оператора, сообщает о проверке мобильной линии. Абонента на том конце провода просят набрать на телефоне комбинацию #90 или #09. Если человек идет на поводу у мошенника, злоумышленник незамедлительно получает доступ к sim-карте, а значит и к мобильному банку, а также сможет совершать звонки за счет абонента.