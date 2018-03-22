Полиции не хватает кадров, а общинам грантов

В городском Совете народных депутатов продолжаются заседания комитетов. Сегодня члены комитета по вопросам местного самоуправления заслушали доклад о работе службы участковых уполномоченных полиции и обсудили ход реализации государственной национальной политики по итогам прошлого года.

Начальник службы участковых уполномоченных капитан полиции Денис Мазин отчитался перед депутатами о работе своей службы.

«В настоящее время во Владимире работает 81 участковый, некомплект по штатным единицам составляет 25 человек. За прошлый год участковыми было выявлено 540 преступлений. Работа городских участковых признана областным управлением МВД эффективной. Есть, конечно, упущения по частному жилому сектору. Как бы мы не работали, у нас продолжают работать мошенники. В целях профилактики мошенничества совместно с Ростелекомом был записан аудиофайл, который был доведен до абонентов городской сети. В следующем месяце в газовых квитанциях также будут памятки о недопущении перечисления денежных средств странным лицам со странными просьбами», — отметил Денис Мазин.

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович доложил народным избранникам информацию о реализации государственной национальной политики РФ во Владимире.

В прошлом году национальные общины города получили муниципальные социальные гранты. Молодежная организация народов восточной культуры «Бяхет» выиграла 25 тысяч рублей, свою книгу издали езиды Владимира — 40 тысяч рублей, вышел возобновленный журнал «Клязьма», который получил 50 тысяч рублей от администрации города.

«Как бы мы не пытались помочь всем, но суммы эти очень мизерные. Многие, я знаю, вкладывали свои собственные деньги на издания этих достойных книг. Понятно, что бюджет сверстан, но и в этом году, мы будем оказывать поддержку нашим братьям-соседям», — подчеркнул Карпилович.

Отмечу, что в прошлом году конфессиями были проведены Дни Армении в России, национальный праздник «Татарский Сабантуй», День Таджикской культуры, состоялось открытие второго казачьего кадетского корпуса в школе №47 города Владимира, прошел городской турнир по нардам «Ду-Шеш», фестиваль еврейской национальной культуры «Чудеса Хануки».

Наиболее значимыми в прошлом году стали открытие Армянской церкви святого Григория-Просветителя и 25-летие создания местной религиозной организации «Общество мусульман „Махаля“.

»Благодаря совместной работе администрации, Совета депутатов, национальных культур и этноконфессиональных организаций во Владимире появится «Дом дружбы народов». Отдельный этаж в харизматичном «Утюге» отдадут общинам города. Надеюсь, что там будут решаться задачи по формированию среди разных жителей города патриотизма, уважения и благодарности к Российской Федерации, компетентности и взаимной толерантности, а также приобщению к общероссийской культуре и традициям», — резюмировал Карпилович.

Депутаты приняли информацию докладчиков к сведению и напомнили, что на расширенной сессии городского Совета наградят поощрительными призами и грамотами 12 лучших участковых города, имена и фамилии которых, пока держатся в секрете.