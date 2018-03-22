Лидия Литвяк: лучшая женщина-ас в истории

Лидию Литвяк называют самой результативной летчицей периода Второй мировой войны. Будучи летчиком-истребителем, она сбила множество вражеских самолетов, но однажды сама не вернулась из очередного полета… Ей было неполных 22 года.

Богиня авиации

Лидия Владимировна Литвяк родилась в Москве 18 августа 1921 года, во Всесоюзный день авиации. Этот факт наложил отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Лиля (так называли ее близкие) с детства увлекалась самолетами. В 14 лет она стала заниматься в Центральном аэроклубе имени Чкалова и в 15 уже совершила первый самостоятельный полет. Потом была Херсонская авиашкола летчиков-инструк

торов. По ее окончании Лиля пошла работать в Калининский аэроклуб, где лично подготовила 45 курсантов.

С началом войны Литвяк попросилась на фронт добровольцем. Но лишь в 1942 году она совершила свой первый боевой вылет на истребителе Як-1 в составе 586-го ИАП. Это был один из трех «женских авиаполков» под руководством Марины Расковой, сформированных по личному приказу Сталина. Чтобы попасть туда, Литвяк пришлось пойти на хитрость — приписать себе недостающие 100 часов налета.

В сентябре ее перевели в 437-й истребительный авиационный полк 287-й истребительной авиационной дивизии. В том же месяце она сбила над Сталинградом истребитель Me-109. Летчика, немецкого барона, взяли в плен. Он оказался кавалером Рыцарского креста, опытным пилотом, одержавшим 30 воздушных побед. Пленный был несказанно удивлен, когда узнал, что его сбила молодая русская девушка. По легенде, немец снял с себя боевые награды и протянул смелой летчице…

Лилия и звезды

На фюзеляже самолета Литвяк по ее просьбе нарисовали белую лилию. «Белая Лилия-44» (по бортовому номеру самолета) стала ее радиопозывным. А саму ее отныне стали называть «Белая лилия Сталинграда». Вскоре Лидию перевели в 9-й гвардейский истребительный авиационный полк, где служили лучшие пилоты, затем в 296-й ИАП.

Однажды ее собственный самолет оказался подбит, и ей пришлось сесть на территории, занятой немцами. Она чудом избежала плена: один из летчиков-штурмов

иков открыл огонь по фашистам, а когда они залегли, укрываясь от обстрела, спустился на землю и взял девушку к себе на борт.

23 февраля 1943 года Лидию Литвяк за боевые заслуги наградили орденом Красной Звезды. К тому времени на фюзеляже ее «Яка» красовались, кроме белой лилии, восемь ярко-красных звезд — по числу сбитых в боях самолетов. [С-BLOCK]

22 марта в районе Ростова-на-Дону во время группового боя с немецкими бомбардировщикам

и Лидия получила тяжелое ранение в ногу, но все же сумела посадить поврежденный самолет. Из госпиталя ее отправили долечиваться домой, но уже через неделю она вернулась в полк. Летала в паре с командиром эскадрильи Алексеем Соломатиным, прикрывая его во время атак. Между боевыми товарищами возникло чувство, и в апреле 43-го Лидия и Алексей расписались.

В мае 43-го Литвяк сбила еще несколько вражеских самолетов и была награждена орденом Красного Знамени. Но судьба приготовила ей сразу два тяжелых удара. 21 мая в бою погиб ее муж Алексей Соломатин. А 18 июля — лучшая подруга Екатерина Буданова

Но горевать было некогда. В конце июля — начале августа 43-го Литвяк пришлось принимать участие в тяжелых боях по прорыву немецкой обороны на реке Миус. 1 августа Лидия совершила целых четыре боевых вылета. Во время четвертого вылета ее самолет был подбит немецким истребителем, но не упал сразу на землю, а скрылся в облаках…

«Погибла при выполнении…»

После войны бывшие однополчане пытались отыскать следы Лидии Литвяк. Выяснилось, что обломки истребителя с белой лилией на фюзеляже были найдены местными жителями и сданы в металлолом. Позднее стало известно, что останки неизвестной летчицы были обнаружены близ хутора Кожевня местными мальчишками. 29 июля 1969 года их захоронили в братской могиле в селе Дмитровка Шахтерского района Донецкой области. В 1971 году поисковому отряду 1-й школы города Красный Луч удалось установить имя летчицы — Лидия Литвяк.

В ноябре того же года на основании приказа заместителя министра обороны СССР Лидию Литвяк официально признали погибшей при выполнении боевого задания.

5 мая 1990 года Президентом СССР М. С. Горбачевым был подписан указ о присвоении Лидии Владимировне

Литвяк посмертно звания Героя Советского Союза. Всего за десять месяцев пребывания на фронте «Белая Лилия» совершила 186 боевых вылетов, сбила 14 самолетов и один аэростат. Она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях.