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В ОАЭ суд отклонил иск трех женщин о признании их мужчинами
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В ОАЭ суд отклонил иск трех женщин о признании их мужчинами 

РИА Новости 1 час назад
ДУБАЙ, 22 мар — РИА Новости. Федеральный апелляционный суд ОАЭ отказал удовлетворить иск трёх эмиратских женщин об официальном признании их мужчинами, сообщает издание Khaleej Times.
Три женщины возрастом младше 25 лет требовали поменять запись об их поле на мужской и изменить имена на мужские. В суде они представили несколько документов и медицинских отчетов из европейских больниц о прохождении операций по смене пола, которые были им рекомендованы.
Их адвокат Али Абдулла аль-Мансури заявил, что его клиентки прибегли к операциям ввиду «врождённых дефектов и преобладания мужских внешних черт», обладания мужскими голосами и «других характеристик, которые с детства отличают их от женщин». По его словам, врачи рекомендовали женщинам операции по смене пола.
"Они чувствуют себя мужчинами в теле женщины, поэтому хотят избавиться от этого, получив официальное разрешение суда", — отметил он.
Ранее Федеральный суд первой инстанции отказал женщинам в их просьбе. По словам адвоката, они снова намерены обжаловать решение (апелляционного) суда в Федеральном верховном суде ОАЭ.
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