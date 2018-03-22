В ЮЗАО завершён городской фестиваль «Джазовая весна»

Фестиваль джаза стал частью программы «Новые вершины». Особо радует, что в числе лауреатов джаз-феста есть и музыканты из Юго-Западного округа. Об этом сообщила газета «Москва. За калужской заставой».

По словам руководителя центра эстетического воспитания «Моцарт» Елены Лебедевой, для участия в конкурсных номинациях «Вокал» и «Инструментальный жанр» были поданы заявки от 120 столичных джазовых коллективов. Из них 20 смогут принять участие в гала-концерте, — при этом немалую долю его участников составят музыканты с юго-запада столицы.