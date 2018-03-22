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Викторина об истории развития нашего государства и столицы прошла на 1-й Вольской
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Викторина об истории развития нашего государства и столицы прошла на 1-й Вольской 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В воскресенье, 18 марта, во дворе школы № 2089 на 1-й Вольской улице, дом 9, корпус 3 для жителей района Некрасовка прошла увлекательная викторина по истории нашего государства и столицы.
В праздничном мероприятии приняли участие школьники, малыши и их родители, люди старшего поколения. Все участники с интересом ответили на вопросы ведущих об истории развития нашего государства и столицы, проверили свою эрудицию, проявляя находчивость и сообразительность.
Наиболее активные участники были награждены сувенирами и призами. (вт)
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