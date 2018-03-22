Викторина об истории развития нашего государства и столицы прошла на 1-й Вольской

В воскресенье, 18 марта, во дворе школы № 2089 на 1-й Вольской улице, дом 9, корпус 3 для жителей района Некрасовка прошла увлекательная викторина по истории нашего государства и столицы.

В праздничном мероприятии приняли участие школьники, малыши и их родители, люди старшего поколения. Все участники с интересом ответили на вопросы ведущих об истории развития нашего государства и столицы, проверили свою эрудицию, проявляя находчивость и сообразительность.

Наиболее активные участники были награждены сувенирами и призами. (вт)