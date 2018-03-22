На Воробьевых горах состоялась демонстрация мобильного комплекса для проверки знаний

Школьники ЮЗАО протестировали возможности Мобильного центра независимой диагностики, который разработали в Московском центре качества образования.

На этот раз передвижная лаборатория приехала в образовательный комплекс «Воробьевы горы». С помощью технологии виртуальной и дополненной реальности юноши и девушки сдали несколько научных тестов и даже побывали в космосе.

Руководитель центра независимой диагностики Богдан Легостаев пояснил, что в мире нет аналогов такой программе. И что важно, техническое обеспечение — тоже отечественная разработка. Как уточнили авторы проекта, использование перспективных технологий, таких, как виртуальная и дополненная реальность, позволяет разнообразить образовательный процесс и повысить интерес школьников к учебе.

Ранее проверочные работы на планшетных компьютерах и в виртуальной реальности можно было выполнить только в зданиях центров независимой диагностики. Теперь переносная аппаратура мобильного центра позволяет проводить занятия одновременно для 75 обучающихся. За один день с помощью необычных лабораторных работ и заданий можно проверить знания 500 человек.