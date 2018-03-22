Маршрут без льгот запустили в Искитиме

В жилмассив «Ясный», который буквально вырос за несколько лет на одном из въездов в Искитим , пустили общественный транспорт. Пассажироперевозки осуществляет микроавтобус «Газель», не предоставляющий социальные льготы.

Вопрос о необходимости организации маршрута пассажирского транспорта к жилмассиву «Ясный» ставился уже давно. Сразу после заселения первых многоквартирников жители стали просить пустить по улицам какой-нибудь маршрут. И вот, наконец, после всех согласований микроавтобус «Газель» начал курсировать по новому микрорайону.

С 12 марта маршрут №17 дополнен двумя остановочными пунктами: «Новая» и «Жилмассив „Ясный“. Теперь маршрут автобуса таков: Жилмассив „Ясный“ — „Новая“ — Бассейн „Коралл“ — Поликлиника №2 — Газовая — ДК „Россия“ — Горка — Подгорный — Сбербанк — Путепровод — Больница — Зорька — ЦУМ — Ж/Д вокзал — Женская консультация.

Вместе с новыми остановками появились и первые недовольства жителей жилмассива. В „маршрутке“ не действуют льготы на проезд. Между тем в микрорайоне проживает много пенсионеров и малообеспеченных семей. Именно сюда переселялись люди из ветхого и аварийного жилья, достаток которых даже средним сложно назвать.

Как рассказал директор Искитимского ЦПАТП Андрей Дятлов, работа с терминалами, которые обслуживают социальные пластиковые карты, — обязанность кондуктора. Нет никакого смысла вводить эту должность в „маршрутке“. Однако, если пассажиропоток будет большим, на маршрут выйдет автобус ПАЗ. Тогда появятся и льготы для социально незащищенных слоев населения. А до тех пор платить придется по полному тарифу.