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В Зеленограде в районе Савелки построят надземный пешеходный переход
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В Зеленограде в районе Савелки построят надземный пешеходный переход 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство пешеходного перехода в районе Савелки Зеленоградского округа города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Согласно проекту, надземный переход будет расположен над Савелкинским проездом в месте его примыкания к Центральному проспекту. Место весьма оживленное, здесь находятся не только жилые дома, но и здание префектуры округа.
«Конструкция перехода представлена однопролетным мостовым сооружением, спуск со стороны префектуры будет осуществляться с использованием лестнично-лифтового узла выполненного в виде башни, расположенной на существующем газоне между подъездом к префектуре и Центральным проспектом. Со стороны дома №36 (дом «Флейта») спуск будет осуществляться по уклону», — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По его словам, надземный переход проектировщики стилистически вписали в существующий архитектурный ансамбль, который образует прежде всего здание префектуры и дом «Флейта».
Как отметил Антосенко, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина все надземные пешеходные переходы оборудуются лифтами для обеспечения доступности маломобильных граждан, данный переход не станет исключением. Создание комфортной безбарьерной среды — одно из приоритетных направлений развития города.
В текущем году в Москве планируется построить 16 пешеходных переходов.
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