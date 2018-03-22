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Токсичная космическая станция «Тяньгун-1» угрожает Сочи
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Токсичная космическая станция «Тяньгун-1» угрожает Сочи 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Бостону и Монако.
В начале апреля 2018 года на Землю может рухнуть аварийная китайская космическая станция «Тяньгун-1» (Tiangong-1) с токсичными химическими веществами на борту. Наиболее вероятными «мишенями» для не сгоревших в атмосфере обломков (10-40%) космические агентства из разных стран называют города вдоль 43 градуса северной и южной широт, так как КС движется параллельно экватору в самых северных и южных точках своей орбиты.
В списке опасных зон — северные территории США, включая Бостон, Де-Мойн, Детройт, Милуоки, Филадельфию и Солт-Лейк-Сити. В Европе под угрозой токсической атаки оказались Флоренция, Монако и Сочи. Также останки «Тяньгун-1» могут рухнуть в аргентинском Трелю, новозеландском Крайстчерче и японском Саппоро, передает "Уралинформбюро".
По словам ученых, у жителей обозначенных территорий риск умереть от попадания осколка космической станции минимален. Скорее всего, она затонет в Тихом океане, на кладбище космических кораблей.
Опасна «Тяньгун-1» высокотоксичным гидразином — одним из компонентов ракетного топлива, которое может быть распылено по всей траектории падения китайского аппарата. Даже минимальные дозы бесцветной маслянистой жидкости вызывают рак, а более высокие концентрации — смерть.
О наличии гидразина на борту КС предупреждает некоммерческая корпорация Aerospace.
Космическая станция «Тяньгун-1» была запущена в 2011 году. Спустя пять лет власти Поднебесной признали, что она вышла из-под контроля. В настоящий момент КС неумолимо приближается к Земле со скоростью 6 километров в неделю с постоянным ускорением.
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