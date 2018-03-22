Первая арктическая ТОР Архангельской области ориентируется на развитие спорта и туризма

"В заявку на создание территории опережающего развития вошли пять инвестиционных проектов, с инициаторами которых министерством были подписаны предварительные соглашения. Реализация проектов предполагает привлечение свыше 265 млн рублей инвестиций, создание в Онеге более 90 новых рабочих мест. Онега стала не только первой в Архангельской области ТОР, но и первой в регионе территорией с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями, обеспечивающими формирование более комфортных и конкурентных условий для ведения бизнеса", — пояснил ТАСС министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков.

Проекты, вошедшие в заявку: создание лыжного биатлонного комплекса со спортивным городком, строительство центра семейного водного отдыха, открытие туристическо-гостиничного комплекса, организация производства по приему, переработке и сбыту дикоросов, запуск нового производства по розливу воды. «Подчеркну, что развитие Онеги не ограничится реализацией проектов, вошедших в утвержденную заявку. Прием новых проектов по-прежнему открыт. Убежден, что теперь, когда заявка на создание ТОСЭР одобрена на федеральном уровне, основные преференции понятны и гарантированы, предпринимательская активность повысится и увеличится число резидентов», — сказал ТАСС Вуйменков.

В Онежском районе находятся значительные запасы базальтов, свыше 110 тыс. кубометров, а также залежи торфа, превышающие 40 млн тонн. «С учетом льготного режима, действующего в границах ТОР, реализация в моногороде инвестиционных проектов, направленных на переработку данных ресурсов, очень перспективна», — подчеркнул министр.

Лесной моногород

Онега — город с населением около 20 тыс. человек на побережье Белого моря. На градообразующих предприятиях — Онежском ЛДК (лесопильный деревообрабатывающий комбинат — прим. ТАСС) и ОАО «Онегалес» — работает около 20% трудоспособного населения города. «Основные налоги поступают от них, — пояснил глава администрации Онежского района Иван Гришин. — Они между собой взаимосвязаны, „Онегалес“ лес заготавливает и является поставщиком сырья на ЛДК, если одного не будет, не будет и другого».

Как сказал Гришин, в городе сформировано 19 земельных участков, которые можно получить в преимущественном порядке для развития туризма и спорта. Еще один участок площадью около 10 га сформирован под крупное производство с выходом к морю. «Есть участок в городе, к нему имеются подъездные пути, автомобильные и железнодорожные, и выход к морю. Участком интересовалась, например, фирма по производству кабеля — звонили, спрашивали», — уточнил глава.

Туризм и чистая вода

Инвестиционный проект «Центр семейного водного отдыха» оценивается в 50 млн рублей и предполагает строительство в Онеге гостиничного комплекса и двух бассейнов с элементами аквапарка и аттракционами. Уже сделан фундамент, возведены металлоконструкции, залита чаша бассейна, открытие комплекса запланировано на 2019 год. «Мы ориентируемся и на туристов, и на местных жителей, потому что в нашей стране жить должно быть удобно не только в столице, но и в таком маленьком городе, как наша Онега», — сказала ТАСС автор проекта Елена Панчина, уроженка Онеги, которая реализует его совместно с еще одним предпринимателем Андреем Дьячковым , который также из Онеги.

"Мы постепенно расширяем производство, планируем на 600 кв. метров увеличить площадь, уже залили фундамент, — пояснил ТАСС руководитель производства по розливу питьевой воды «Талица» Андрей Попов , где пока работает 10 человек. — Нужно увеличивать мощность электрических сетей, делать дорогу и определяться, сколько еще будет рабочих мест".

Попов сказал, что возлагает большие надежды на налоговые преференции. «Ежемесячно на уплату налогов мы тратим очень большие суммы. Благодаря льготам, которые мы получим как резиденты ТОР, мы сможем перераспределить данные затраты, направить их на развитие предприятия, повышение заработной платы», — сказал он.

Развитие спорта

Генеральный директор ООО «Лыжный биатлонный комплекс „Онега“ Александр Чайко считает, что у Онеги очень хорошая транспортная доступность. „Час полета от Москвы и три часа по дороге, которая уже неплохая, надеюсь, станет еще лучше. Спортсменов сюда можно закинуть на 20 дней для тренировок, а то сейчас надо ехать в Ханты-Мансийск , где очень холодно, а в Онеге мягкая зима“, — говорит Чайко.

Создание лыжного биатлонного комплекса со спортивным городком, стадионом, стрельбищем на 30 установок, лыжероллерной трассой и другой инфраструктурой оценивается в 600 млн рублей. По проекту уже разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. „Трассу мы спроектировали так, что едешь по ней и видишь море“, — поясняет Чайко.

Как говорит собеседник агентства, есть вариант войти с проектом в федеральную целевую программу по строительству спортивных сооружений, другой вариант — это частно-государственное партнерство. „Инвестор есть, но он говорит: сделайте мне условия, и я готов вложить деньги. Будем сейчас выяснять условия, работать с муниципальным образованием“, — сказал Чайко.

Моногорода Архангельской области

На территории Архангельской области существует семь монопрофильных муниципальных образований. К моногородам с наиболее сложным социально-экономическим положением относятся Онега и поселок Кизема; к моногородам с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения — Коряжма Новодвинск и поселок Октябрьский; в Северодвинске и поселке Североонежске стабильная социально-экономическая ситуация. В моногородах области проживает почти 300 тыс. человек — чуть более четверти населения региона. В среднем по России этот показатель составляет 10%.

»Присвоение Онеге статуса ТОР станет импульсом для развития всего региона, так как у нас еще как минимум шесть моногородов и ЗАТО (закрытое административно— территориальное образование — прим. ТАСС) г. Мирный, на территории которого законодательством также предусмотрена возможность организации подобного особого экономического режима. Более того, есть инструмент, который еще в достаточной мере не прорабатывался в силу определенных причин — особые экономические зоны", — сказал Вуйменков.

На федеральном уровне для резидентов ТОР предусмотрены существенные преференции, среди которых и пониженные тарифы страховых взносов (совокупный тариф составит 7,6% при стандартном уровне в 34%), и нулевая ставка налога на прибыль, уплачиваемая в федеральный бюджет. Для резидентов ТОР ставка налога на прибыль, уплачиваемая в областной бюджет, устанавливается в размере не более 5% в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, когда была получена первая прибыль, и не менее 10% в течение следующих пяти налоговых периодов, для них вводится льготный коэффициент при расчете налога на добычу полезных ископаемых; возможность возмещения НДС в заявительном порядке; вводятся льготы по налогу на имущество организаций и земельному налогу.