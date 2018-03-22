Дмитрий Медведев присвоил Онеге статус территории опережающего развития

Игорь Орлов. — Это означает, что предпринимательское сообщество получило возможность реализовать свои идеи и проекты на выгодных условиях. Но самое главное — это серьезная заявка на прорыв для всего Онежского района, — прокомментировал эту новость губернатор Архангельской области

На федеральном уровне для резидентов ТОСЭР предусмотрены преференции. Среди них — пониженные тарифы страховых взносов (совокупный тариф составит 7,6 процента при стандартном уровне в 34 процента), и нулевая ставка налога на прибыль.

— В заявку на создание территории опережающего социально-экономического развития вошли 5 инвестиционных проектов, с инициаторами которых Министерством были подписаны предварительные соглашения. Реализация проектов предполагает привлечение свыше 265 миллионов рублей инвестиций, создание в Онеге более 90 новых рабочих мест, — пояснил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Среди проектов, включенных в заявку, — создание биатлонного комплекса со спортивным городком и строительство центра семейного водного отдыха, и открытие туристическо-гостиничного комплекса, и организация производства по приёму, переработке и сбыту дикоросов, и запуск нового производства по розливу воды.

Инициатор проекта «Организация эффективного производства по розливу бутилированной воды „Талица“» Андрей Попов отметил, что предприниматели очень ждали присвоения Онеге статуса ТОСЭР.

— Мы возлагаем большие надежды на налоговые преференции, — отметил Андрей Попов. — Ежемесячно мы на уплату налогов тратим очень большие суммы. Благодаря льготам, которые мы получим как резиденты ТОСЭР, мы сможем перераспределить данные затраты, направить их на развитие предприятия, повышение заработной платы.