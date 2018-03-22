На Загородном шоссе Оренбурге появится еще одна кольцевая развязка

Оренбурге на Загородном шоссе на пересечении с улицей Гаранькина появится новая кольцевая развязка. Работы должны быть выполнены с 1 июня по 30 сентября 2018 года.

Стоимость проекта — 34 597 624 рубля. По результатам торгов, объявленных Главным управлением дорожного хозяйства Оренбургской области , работы будет выполнять ООО «Благоустроитель».

Гарантийные сроки этой дороги следующие: восемь лет — на земляное полотно, шесть лет — на основание дорожной одежды, пять лет –на нижний слой асфальтобетонного покрытия, четыре года — на верхний слой асфальта, пять лет — на инженерные системы, два года — на дорожные знаки и полтора года — на светильники.