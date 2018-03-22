Скрытые расходы: почему «прибыльные» транспортные перевозки ведут бизнес в пропасть и как этого избежать

В бизнесе транспортной логистики далеко не редкость случаи, когда прибыльная на первый взгляд перевозка в итоге не приносит никакого заработка. Даже больше: компания теряет деньги и работает себе в минус. Почему это происходит?

При расчете рентабельности логисты могут совершить немало существенных ошибок, потому что в алгоритме расчета рентабельности заложено множество переменных. Чтобы не соглашаться на сделки с невыгодными условиями и ничего не потерять, но при этом выставлять конкурентные ставки, необходимо принимать в расчет скрытые расходы — в этом помогает программа для автоматизации транспортной логистики — «Умная Логистика».

Что именно нужно учитывать?

Налоги — первое, на что нужно обратить внимание. Только лишь при неверном учете экспедитором схем налогообложения в трехсторонних сделках можно «уйти в минус» и потерять до 20% от всей стоимости перевозки. Особенно непросто все учесть, когда есть четыре схемы с разными формами налогообложения контрагентов, и необходимо правильно выбрать юридическое лицо для проведения сделки в каждом случае.

Нельзя забывать и про инфляцию: деньги дешевеют постоянно. Заказчики не в срок заплатили за перевозку? Полученные деньги уже могут даже не окупить затрат компании на нее. Поэтому крайне важно изначально еще при расчете ставки установить количество дней отсрочки платежа: это поможет перекрыть часть затрат, связанных с просрочкой, но таким образом, чтобы ставка была конкурентоспособной.

Кроме того, в стоимость перевозки надо включать, но часто не делают этого, постоянные расходы компании: аренда, расходы на связь, зарплата менеджера-логиста и бухгалтера и так далее — кто-то должен за все это платить. К сожалению, часто экспедиторы в погоне за сделками забывают об этом и слишком сильно опускают ставки, делая перевозки невыгодными.

Удержать это все в голове довольно сложно. Ситуация усложняется тем, что ежедневно один логист проводит расчеты по десяткам сделок с совершенно различными параметрами.

Логичным будет автоматизировать весь этот процесс, исключить человеческий фактор и при этом рассчитывать ставки таким образом, чтобы покрыть расходы, но и не проиграть конкурентам.

Одна из важнейших частей — максимально полезный инструмент для логиста — «Умный Калькулятор». Этот инструмент помогает рассчитывать ставки перевозок, учитывая все бизнес-условия: скрытые расходы, налоговые схемы, мотивацию менеджеров и другие детали, которые на первый взгляд не всегда очевидны.

Как это работает?

Для начала «Умный Калькулятор» необходимо настроить, указав параметры, актуальные для конкретной компании: постоянные расходы, планируемую чистую прибыль, коэффициент отсрочки платежа и так далее. Потом эти настройки будут использоваться в расчете ставок.

Далее логист просто вводит в форму калькулятора предлагаемые ставки грузоотправителя и перевозчика, а также указывает схемы налогообложения контрагентов — калькулятор мгновенно покажет, является ли перевозка рентабельной. Если заказ невыгодный, на экране появятся рекомендации, что стоит изменить: может, поднять ставку заказчику или сократить количество дней отсрочки оплаты. Так перевозка будет рентабельной не только на бумаге.

«Умный Калькулятор» — не единственная сильная сторона «Умной Логистики». Кроме стандартных функций автоматизации бизнеса транспортной логистики, эта программа позволяет контролировать дебиторскую задолженность и в автоматическом режиме помогать со сбором долгов. Также «Умная Логистика» помогает возвращать ТН / ТТН — ключевые документы в этом бизнесе, от наличия которых зависит факт оплаты сделки. И опять это далеко не полный список функций, всю мощь «Умной Логистики» специалисты могут ощутить зарегистрировавшись — после регистрации дается бесплатный 7-дневный период.