Ещё
Дворкович рассказал о некачественной молочной продукции в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дворкович рассказал о некачественной молочной продукции в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Доля некачественной молочной продукции в России высока, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя вопрос одного из студентов РЭУ им. Плеханова о причинах проведения проверок такой продукции.
"Почему мы обратили внимание на молоко — потому что исследования показывали наличие большого процента некачественной продукции. С безопасностью все более или менее нормально, очень редки случаи угроз безопасности. Некачественная продукция — да", — сказал Дворкович в ходе общения со студентами.
"Была продукция, в которой не декларировались полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. Например, было написано «сыр», а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятной из какой страны. Написано Белоруссия, а на самом деле они из Польши", — пояснил вице-премьер.
РИА Новости: последние новости
В МВД прокомментировали обсуждаемые в СМИ автомобильные инициативы Губернатору Подмосковья доложили о работах по новой карте полигона "Ядрово" Воробьев сказал, когда начнется активная рекультивация полигона "Ядрово"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу249
С IKEA можно попрощаться15
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого217
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина55
Украинцев используют как лабораторных мышей113
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение