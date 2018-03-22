Дворкович рассказал о некачественной молочной продукции в России

"Почему мы обратили внимание на молоко — потому что исследования показывали наличие большого процента некачественной продукции. С безопасностью все более или менее нормально, очень редки случаи угроз безопасности. Некачественная продукция — да", — сказал Дворкович в ходе общения со студентами.