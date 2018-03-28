Какое сообщение хотели отправить хуситы, запустив по Эр-Рияду одновременно три ракеты?

Эр-Рияда. Возможно, станет неожиданностью и даже покажется неуместным сравнение между Саадой на севере Йемена и Восточной Гутой в Сирии не только из-за географической отдаленности двух областей, но и в связи с различными в них политическими условиями. Однако между ними существует множество общих черт, в первую очередь это угроза запуска ракет с этих территорий и бомбардировки, нацеленные на дестабилизацию двух столиц — Дамаска

Сирийское руководство при поддержке своего российского союзника приняло твердое решение ликвидировать вооруженные группы в Гуте после воздушных и наземных бомбардировок, длившихся около двух месяцев, и добились значительного прогресса в этой области. Так, к примеру, удалось обеспечить безопасность столицы Дамаска и нейтрализовать нацеленные против неё ракетные платформы. Однако, ситуация в саудовской столице обстоит гораздо сложнее.

В понедельник хуситы запустили семь баллистических ракет, три из которых в направлении Эр-Рияда, одна в сторону города Хамис Мушаит, где находится большая военная база, ещё одна в направлении Наджрана, города на юге страны, и наконец, целью двух оставшихся ракет стал город Джизан , граничащий с Йеменом.

Запуск семи ракет произошёл сразу после выступления лидера хуситского движения Абдель Малика аль-Хуси по случаю «трех лет стойкости перед лицом агрессии саудовско-эмиратского альянса». Аль-Хуси пообещал ещё больше военных сюрпризов в ближайшем будущем и поддержал этот шаг, призвав к участию в политической демонстрации, организованной на площади Ас-Сабъин в центре Саны . В ходе демонстрации сотни тысяч сторонников движения держали в руках фотографии и плакаты, свидетельствуя тем самым о жертвах перед лицом агрессии.

После избавления от своего партнера и конкурента президента Али Абдаллы Салеха, которого убили после того, как он порвал союзнические отношения с хуситами, последние стали представлять собой ведущую политическую и военную силу на йеменской арене. Они подчеркнули этот факт посредством демонстрации на площади Ас-Сабъин, в которой приняло участие огромное количество людей. Такую силу мог продемонстрировать лишь президент Салех в последние месяцы своей жизни.

Запуск трёх ракет в сторону саудовской столицы был осуществлён в рамках стратегического плана по дестабилизации ситуации в Саудовской Аравии . Цель хуситов — посеять страх и панику среди граждан, которые на протяжении более восьмидесяти лет жили, не зная войн. Все войны нынешних саудовских властей после прихода к власти в королевстве велись за пределами государства. Единственным исключением является нынешняя война в Йемене в связи с использованием баллистических ракет большой дальности, которые имеют высокую точность.

Столицы всегда отражают престиж государства и их стабильность зависит от стабильности правительств. Хуситы и поддерживающие их силы внутри и за пределами Йемена прекрасно это понимают, поэтому именно Эр-Рияд, слабое место правительства, то и дело становится их целью.

Это правда, что ракеты «Пэтриот» (Patriot), согласно официальным данным властей Саудовской Аравии, успешно сбили ракеты хуситов, однако сам факт их запуска по-прежнему оказывает воздействие на жителей столицы, которые находятся в состоянии ужаса и паники. Они снимали произошедшее на мобильные телефоны и обменивались снимками в социальных сетях. Более того, впервые появились жертвы: один убитый и трое раненых.

Степень осуждения ракетной бомбардировки со стороны многих арабских и иностранных правительств указывает на серьезность этого шага и масштабы вызванной им озабоченности как внутри, так и за пределами королевства в свете регионального конфликта между ним и Ираном , которого обвиняют в поставках хуситскому движению «Ансар Аллах» этих ракет или технологий их производства и модернизации. Возможно, имело место и то, и другое.

Если движение хуситов не вышло победителем из этой войны, то оно не стало и проигравшей стороной. Хуситы не подняли белый флаг и не сдались, несмотря на операцию «Буря решимости» и по-прежнему контролируют столицу Сану. Они ведут войну на истощение против своего противника — Саудовской Аравии — в приграничных районах между двумя странами, истощая его как материально, так и с точки зрения живой силы. Усиливается роль хуситов как важной политической силы на йеменской арене. Принятие во внимание всех этих моментов является самым коротким путём для выхода арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией из этой ловушки. Тем временем можно также сказать, что Саудовская Аравия по-прежнему остается крупной региональной силой с огромным арсеналом оружия и бюджетом в сотни миллиардов долларов, и в состоянии продолжать войну.

Британская газета «Файненшл Таймс» ( Financial Times ) со ссылкой на влиятельного саудовского чиновника сообщила, что стоимость ущерба за последние три года войны в Йемене достигла 120 миллиардов долларов, однако политические издержки для саудовского руководства вдвое превышают эту цифру, которая, по мнению многих экспертов, намного меньше реального значения.

На сегодняшний день хуситы запустили более 100 баллистических ракет по крупным городам Саудовской Аравии. Отражение каждой такой атаки требовало от пяти до семи ракет «Пэтриот» стоимостью от пяти до семи миллионов долларов. Самые простые расчёты позволяют говорить о том, что стоимость одной такой операции составляет около 700 миллионов долларов.

Мы не говорим здесь о воздушных налётах авиации в течение трёх лет операции «Буря решимости», о количестве использованных ракет и боеприпасов, приобретенных в западных странах по высоким ценам, финансовой помощи, которую королевство предоставляет законному правительству президента Хади, поддержке местной валюты и последующих расходах на восстановление страны.

Никто в королевстве не говорит о военном способе урегулирования кризиса в Йемене, как это было в начале «Бури решимости». В то же время никто не обладает «дорожной картой» для достижения политического урегулирования конфликта. Так что мы не исключаем, что запуск баллистических ракет по четырём крупным городам Саудовской Аравии является прелюдией к переговорам, если не инструментом давления для их начала.

US, UN Undermining #Yemen Peace Talks https://t.co/PYVgVLRn3j Via @MintPressNews pic.twitter.com/ZX3hOytxxD

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) 18 марта 2018 г.

В течение последних трёх лет саудовское руководство утверждало, что ключ к урегулированию конфликта находится в Эр-Рияде, в то время как хуситы полагали, что он находится в Сане. По этой причине необходимо убедить стороны начать поиск области, которая бы пролегала между ними, как Эль-Кувейт или Маскат , и, возможно, это станет наиболее важной задачей Мартина Гриффитса, нового специального посланника ООН по Йемену, который сменил на этой должности Исмаила ульд Шейха. Возможно, голубоглазый британец имеет большие шансы на успех в связи с ксенофилией (любовь к неизвестным вещам и людям, неиспытанным ощущениям — прим. ред.), присущей большинству арабов.

Четвертый год кризиса в Йемене будет отличаться от предыдущих лет и поэтому может быть чреват неожиданностями. Наиболее заметная разница состоит в том, что арабская коалиция, которая борется с хуситами в Йемене, уменьшается и сегодня ограничивается двумя странами — Саудовской Аравией и ОАЭ . Есть те, кто утверждает, что между ними существуют серьёзные разногласия. Также полагают, что кризис в Персидском заливе был на руку хуситам, поскольку помог снять удушающую осаду со стороны средств массовой информации, когда Катар покинул коалицию и использовал свою медиа-империю на пользу хуситам. Те, кто наблюдал, как «Аль-Джазира» освещает ракетные удары по Эр-Рияду и предоставляет свои площадки лидеру хуситского движения Абдель Малику аль-Хуси и члену его политического бюро Мухаммеду аль-Бухейти, понимает, о чем мы говорим.

Хуситы говорят: «Прекратите воздушные удары, а мы прекратим ракетный обстрел Эр-Рияда». Эта формула может оказаться предметом переговоров, которые неизбежны и должны положить конец этой войне. Аллах знает лучше.