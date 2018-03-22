Почему разведчика Василия Рябова японцы называли русским самураем

История русской разведки — одна из самых удивительных в мире. Описание специальных операций проведенных ее представителями не перестает удивлять историков и давать сюжеты для многочисленных остросюжетных романов и кинолент. Тем не менее, подвиг совершенный уроженцем Пензы Василием Рябовым поистине впечатляет. Во время Русско-Японской войны он, переодевшись китайцем, не узнанным сумел проникнуть на территорию расположения японских частей в Манчжурии.

Искусство перевоплощения

Родился выдающийся разведчик в небольшой деревне Ивановка в Пензенской губернии в 1871 году. С детства Василий Тимофеевич Рябов увлекался охотой, со временем в совершенстве овладев искусством маскировки во время нахождения в лесу. Как большинство молодых людей его социального происхождения, Василий Рябов отслужил срочную военную службу, после которой перебрался жить в село Лебедевка, находящееся по соседству от его родной деревни. Сегодня в центре данного населенного пункта установлен памятник в честь легендарного земляка. Несмотря на то, что человеком Василий Тимофеевич был трудолюбивым, он достаточно быстро понял, что гражданская жизнь не для него. Едва началась Русско-Японская война, как Рябов, не раздумывая, записался добровольцем в 284-й Чембарский полк. Вскоре вместе с однополчанами он уже сражался против японских войск на территории Манчжурии. Командование высоко ценило исполнительного подчиненного, назначив его с учетом гражданской профессии в команду охотников-разведчиков. При этом необходимо отметить, что среди однополчан Василий Тимофеевич был душой компании, в минуты редкого отдыха смешно копируя мимику, жесты и манеры поведения японцев. В искусстве перевоплощения Рябов достиг столь впечатляющих результатов, что однажды решился на дерзкую выходку, которая в итоге стоила ему жизни.

Театр одного актера

Как-то раз после важного сражения у деревни Ляояна в 1904 году командованию русских войск срочно потребовались подробные разведывательные данные о дислокации японских войск. Однако проникнуть на территорию, занятую войсками противника было не только сложно, но и крайне опасно. Любой русский мгновенно был бы опознан и убит. Тем не менее, несмотря на все предостережения товарищей отправиться на разведку добровольно вызвался Василий Рябов. 14 сентября (по старому стилю) он переоделся в одежду простого китайского крестьянина, прицепил к голове косу и, придав форме лица характерное выражение, перешел линию фронта. Самое удивительное, что ни японцы, ни сами китайцы не распознали подлога. Простой русский житель Пензы, благодаря искусству перевоплощения был принят ими за самого настоящего китайского крестьянина. Все необходимые разведывательные сведения достаточно быстро были собраны, и Рябов направился в обратный путь. Но, на свою беду, он повстречал вооруженный отряд японцев, один из которых потребовал напоить его коня. К сожалению, Рябов не смог этого сделать, поскольку не знал японского языка. Рассерженный всадник дернул его за косу, которая так и осталась в руке пораженного японца. Рябова схватили. [С-BLOCK] По законам военного времени русского разведчика японское командование приговорило к расстрелу. Казнь состоялась 17 сентября (по старому стилю) 1914 года. Смерть Василий Тимофеевич принял с гордо поднятой головой. Пораженные японцы, настолько глубоко прониклись мужеством разведчика, что нарекли его «русским самураем». Самое удивительное, что о трагической судьбе Василия Тимофеевича русскому командованию сообщили сами японцы. Спустя сутки после его расстрела, разъезд 1-го Оренбургского казачьего полка обнаружил письмо японского капитана, приколотое к дубу на видном месте. В нем от имени своего командования японский офицер сообщал, что ими пойман русский разведчик Василий Рябов. Далее приводились подробности его ареста и допроса, во время которого Рябов держался крайне мужественно. Пораженные, его стойкостью, японцы в письме решили выказать уважение к русской армии, которая сумела воспитать в своих рядах столь достойного, полного отваги, стойкости и любви к родине воина. Примечательно, что уже в ноябре 1914 года вышла немая кинокартина, экранизировавшая подвиг Василия Рябова — «Подвиг рядового Василия Рябова».