Организаторы Суворовско-Ушаковских сборов переложили погибшего подростка на водительское сидение?

Прокуратура Владимирской области передала для рассмотрения суздальскому межрайонному прокурору Андрею Чернову факты, опубликованные в статье «ТВ-МИГ» «Пьяные организаторы объединения Суворовско-Ушаковских сборов» отправили ребенка на погибель». В настоящее время проводится проверка причастности ответственных должностных лиц к трагической гибели 17-летнего Данилы Белана из Суздаля

Напомним, «ТВ-МИГ» провел собственное расследование трагедии, остальные СМИ ограничились официальной хроникой ДТП, произошедшего в ночь с 3 на 4 марта. Оказалось, что 17-летний школьник должен был находится под опекой взрослых — организаторов «Суворовско-Ушаковских сборов», которые прошли в селе Павловское Суздальского района с 1 по 4 марта.

Среди организаторов сборов, на которое съехалось 250 старшеклассников — сразу две администрации (районная и сельского поселения Павловское), а также некоммерческий фонд помощи ветеранов силовых структур «Омофор», РОО ветеранов боевых действий «Защита-Р», РОО «Московские суворовцы», Суздальское и Переславское казачество, Владимиро-Суздальская епархия и Суздальское благочиние, Синодальный отдел по взаимодействию с ВС (по данным газеты «Суздальская новь»). Вроде бы — солидные организации, тем удивительнее, что на третий день сборов, после проведения соревнований, когда осталось только подвести итоги, ответственные за жизнь и здоровье несовершеннолетних организаторы устроили грандиозную пьянку.

Как позже участники событий пояснили участковому полиции, двух подростков отправили на ночь глядя перевозить макеты оружий из школы на некую «базу». Руководитель объединения сборов Николай Юдин поручил выполнить задание и двум взрослым организаторам в казачьих бушлатах — Евгению Ильинскому и капитану Владимиру Калошину. За руль сел Ильинский, однако он был в сильном алкогольном опьянении и Данила Белан вызвался сам сесть на водительское кресло, на что взрослые якобы не возразили. В итоге за рулем оказался 17-летний участник сборов Данила Белан, который погиб после столкновения «Жигулей» 5-ой модели с «Хендаем».

Удивительно, но в официальном издании администрации Суздальского района газете «Суздальская новь» за 7 марта организаторы сборов отрапортовали об их отличных итогах. Вот как заканчивается статья районного СМИ: «4 марта после литургии прошло награждение победителей. „Конечно, организовать было непросто, но они, слава Богу, все-таки состоялись“, — особо подчеркнул руководитель сборов, старший прапорщик Николай Юдин». И ни слова о трагедии!

Только зрители «ТВ-МИГ» смогли увидеть кадры, на которых тот же Юдин тремя днями ранее стоит и оправдывается, низко опустив голову, перед родителями, которым только что сообщили: их сын погиб. Он машет рукой в сторону Евгения Ильинского и поясняет, что тот все дни сборов рассекал на семерке. Но потом пьяный организатор подарил машину несовершеннолетнему подростку! Тут же выясняется, что этот самый Евгений имеет судимость, но почему-то его допустили к работе с детьми.

Родители устроили допрос с пристрастием медика сборов Георгия Кузьминых. Он с трудом понимал, что происходит вокруг. «Сборы уже закончились», — твердит врач, хотя их четвертый день в самом разгаре. Врач признается, что он выпивал в течение рабочего дня.

Наши коллеги-телевизионщики из «6 канала» побывали в Павловском на прошлой неделе, после того как прокуратура отреагировала на запрос «ТВ-МИГ». Судя по телесюжету Юдин старается всю вину переложить именно на Евгения Ильинского. Руководитель «Суворовско-Ушаковских сборов» своего коллегу Ильинского откровенно «сливает» в интервью и отводит вину от себя подальше: «У меня даже мысли не было, что они куда-то поедут. Я-то думал они все вместе на кухне. Ну он (Евгений) уже в это время, как я уже потом узнал, неплохо выпивший был».

Остается открытым вопрос: почему на протяжении почти часа после ДТП ни один из взрослых не вызвал скорую помощь? По данным «6 канала», родители погибшего Данилы нашли очевидцев аварии, которые утверждают: Белан не только был жив после ДТП, но и сидел на заднем сидении. И только после смерти Данилы его переложили на водительское сидение.

Так что и прокуратуре, и полиции, которая продолжает доследственную проверку, но пока упорно не возбуждает уголовное дело, есть над чем поработать.

Также нам известно, что информация о загадочной гибели дошла до федеральных СМИ. Сразу несколько центральных каналов прислали на этой неделе в Павловское и Суздаль свои съемочные группы.

«ТВ-МИГ» будет следить за развитием событий.