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Спрятавшаяся сотрудница сорвала вооруженный налет на столичную аптеку
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Спрятавшаяся сотрудница сорвала вооруженный налет на столичную аптеку 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
С пустыми руками покинул московскую аптеку вооруженный налетчик, столкнувшийся с невероятно шустрым провизором, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Несостоявшееся ограбление попало в объектив камеры наблюдения.
В помещение на Краснобогатырской улице 22-летний злоумышленник вошел около 22 часов 4 марта. Вытащив из кармана пистолет и угрожающе щелкнув затвором, он потребовал у женщины отдать ему все деньги и, судя по всему, никак не рассчитывал на то, что она не только не подчинится, но и сделает все ровно наоборот. Сотрудница моментально заблокировала кассу и ринулась в подсобку, закрыв за собой дверь.
Нападавшему только и оставалось, что проводить ее взглядом. Перепрыгивать через прилавок он не рискнул, попросту покинув аптеку несолоно хлебавши.
Около двух недель ушло у полицейских на поиски подозреваемого — им оказался 22-летний безработный приезжий. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Разбой».
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