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Как в Токио: самарский аэропорт сохранил за собой статус четырехзвездочного
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Как в Токио: самарский аэропорт сохранил за собой статус четырехзвездочного 

63.ru 48 минут назад
Фото: 63.ru
Аэропорт Курумоч получил сертификат, подтверждающий статус аэропорта с 4 звездами Skytrax. Награждение прошло в Стокгольме.
— Присвоение этого статуса поставило Курумоч в один ряд с другими обладателями подобной награды. На момент присвоения рейтинг 4 звезды Skytrax имели лишь 37 аэропортов на планете, в том числе вокзалы Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско, — сообщили представители Курумоча.
По их словам, решение специалисты авторитетной исследовательской компании приняли по итогам аудита самарского аэропорта летом 2017 года. Они примерили на себя роль обычного пассажира: прошли досмотр, паспортный контроль, посетили кафе и магазины. Итогом этого стали оценки всех аспектов деятельности воздушной гавани — от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке.
Также Курумоч занял третье место в номинации «Лучший региональный аэропорт России и СНГ» в рамках премии Skytrax World Airport Awards — 2018.
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