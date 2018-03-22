Как в Токио: самарский аэропорт сохранил за собой статус четырехзвездочного

Аэропорт Курумоч получил сертификат, подтверждающий статус аэропорта с 4 звездами Skytrax. Награждение прошло в Стокгольме

Копенгагена, — Присвоение этого статуса поставило Курумоч в один ряд с другими обладателями подобной награды. На момент присвоения рейтинг 4 звезды Skytrax имели лишь 37 аэропортов на планете, в том числе вокзалы Амстердама Хельсинки , Лондона, Парижа, Токио, Сиднея Сан-Франциско , — сообщили представители Курумоча.

По их словам, решение специалисты авторитетной исследовательской компании приняли по итогам аудита самарского аэропорта летом 2017 года. Они примерили на себя роль обычного пассажира: прошли досмотр, паспортный контроль, посетили кафе и магазины. Итогом этого стали оценки всех аспектов деятельности воздушной гавани — от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке.

Также Курумоч занял третье место в номинации «Лучший региональный аэропорт России и СНГ» в рамках премии Skytrax World Airport Awards — 2018.