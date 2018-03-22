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Володин прокомментировал бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ
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Володин прокомментировал бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВОЛОДИН ПРО БОЙКОТ ГОСДУМЫ СО СТОРОНЫ РЯДА СМИ: ЭТО ИХ ПРАВО, МЫ ОТКРЫТЫ К РАБОТЕ С ЖУРНАЛИСТСКИМ КОРПУСОМ, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
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