Госдума в состоянии сама выстроить отношения с журналистами, заявил Песков 

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Уроки в школах Подмосковья перенесут в случае выбросов со свалок

В Петербурге фонтан горячей воды выбил стекла в соседних зданиях

Дата суда по делу Насти Рыбки и Алекса Лесли в Таиланде пока неизвестна