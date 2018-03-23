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Госдума в состоянии сама выстроить отношения с журналистами, заявил Песков
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Путин выступит со срочным обращением

Госдума в состоянии сама выстроить отношения с журналистами, заявил Песков 

РИА Новости 39 минут назад
ГОСДУМА В СОСТОЯНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ — ПЕСКОВ О КОНФЛИКТЕ ИЗ-ЗА ОБВИНЕНИЙ В АДРЕС СЛУЦКОГО
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