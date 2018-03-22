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Гости парка развлечений повисли вниз головами из-за поломки опасного аттракциона: видео
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Гости парка развлечений повисли вниз головами из-за поломки опасного аттракциона: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Полчаса люди висели вверх ногами на аттракционе в Австралии.
Посетители парка развлечений Dreamworld в австралийском Квинсленде оказались заблокированы на опаснейшем аттракционе BuzzSaw.
Шесть человек полчаса висели вверх ногами на огромной высоте, пока сотрудники парка пытались их вызволить, сообщает 7 News.
«В течение всего этого времени мы общались с гостями через громкую связь, чтобы они были в курсе, на какой стадии находится процесс их возвращения на землю», — рассказал пресс-секретарь Dreamworld.
О каких-либо травмах в результате инцидента не сообщается.
«Все наши аттракционы оснащены компьютерными датчиками остановки и являются неотъемлемым компонентом функции безопасности движения», — добавили в пресс-службе парка.
В Dreamworld отметили, что остановка может произойти по разным причинам: от сбоя в настройках самого датчика, до погодных условий.
Сейчас аттракцион закрыли до того момента, как инженеры парка проведут проверку и обязательное тестирование.
В 2016 году все в том же парке в Австралии погибли четыре человека в результате несчастного случая на аттракционе Thunder River Rapids.
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