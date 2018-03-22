Гости парка развлечений повисли вниз головами из-за поломки опасного аттракциона: видео

Полчаса люди висели вверх ногами на аттракционе в Австралии

Посетители парка развлечений Dreamworld в австралийском Квинсленде оказались заблокированы на опаснейшем аттракционе BuzzSaw.

Шесть человек полчаса висели вверх ногами на огромной высоте, пока сотрудники парка пытались их вызволить, сообщает 7 News.

«В течение всего этого времени мы общались с гостями через громкую связь, чтобы они были в курсе, на какой стадии находится процесс их возвращения на землю», — рассказал пресс-секретарь Dreamworld.

О каких-либо травмах в результате инцидента не сообщается.

«Все наши аттракционы оснащены компьютерными датчиками остановки и являются неотъемлемым компонентом функции безопасности движения», — добавили в пресс-службе парка.

В Dreamworld отметили, что остановка может произойти по разным причинам: от сбоя в настройках самого датчика, до погодных условий.

Сейчас аттракцион закрыли до того момента, как инженеры парка проведут проверку и обязательное тестирование.

В 2016 году все в том же парке в Австралии погибли четыре человека в результате несчастного случая на аттракционе Thunder River Rapids.