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Вандалы разграбили недавно отремонтированную Казанскую лестницу в Ростове
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Вандалы разграбили недавно отремонтированную Казанскую лестницу в Ростове 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
В центре Ростова-на-Дону вандалы разграбили недавно отремонтированную Казанскую лестницу, работы по ремонту которой закончили менее 2 месяцев назад. Об этом на коллегии в администрации города рассказал градоначальник Виталий Кушнарев. В частности, по его словам, неизвестные оторвали часть светильников и унесли весь гранит. Напомним, в рамках капремонта на лестнице установили новое плиточное покрытие, отремонтировали и облицевали гранитными плитами лестничные парапеты, поставили 21 фонарь и 4 платформенных подъемника. На эти цели было направлено 44 млн руб. Сейчас подсчитывается ущерб от действий злоумышленников. Тем не менее, Виталий Кушнарев сказал, что работы по восстановлению могут провести за счет инвесторов. Виновных в случившемся накажет полиция. Первое упоминание об этой лестнице относится к 18 веку. Первоначально это был крутой спуск к реке, мощеный огромными булыжниками. Спуск был очень сложным и практически непроезжим, в 1970-х годах было решено построить лестницу, ведущую к Дону.
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