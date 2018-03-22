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Андрей Травников встретился с председателем комитета Совфеда ФС РФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым
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Андрей Травников встретился с председателем комитета Совфеда ФС РФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Андрей Травников встретился с председателем комитета Совфеда ФС РФ по обороне и безопасности Виктором БондаревымВ ходе встречи глава Новосибирской области Андрей Травников обсудил с председателем Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым вопросы перспективного развития предприятий военно-промышленного комплекса в регионе.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область Виктор Бондарев проинспектирует работу предприятий военно-промышленного комплекса. В пятницу, 23 марта, председатель Совета Федерации ФС РФ вместе с врио губернатора Андреем Травниковым примет участие в общем собрании СО РАН.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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