Андрей Травников встретился с председателем комитета Совфеда ФС РФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым 

Андрей Травников встретился с председателем комитета Совфеда ФС РФ по обороне и безопасности Виктором БондаревымВ ходе встречи глава Новосибирской области Андрей Травников обсудил с председателем Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым вопросы перспективного развития предприятий военно-промышленного комплекса в регионе.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область Виктор Бондарев проинспектирует работу предприятий военно-промышленного комплекса. В пятницу, 23 марта, председатель Совета Федерации ФС РФ вместе с врио губернатора Андреем Травниковым примет участие в общем собрании СО РАН.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.