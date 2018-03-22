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Депутат Госдумы удивился саратовскому «десанту» в Москве
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Депутат Госдумы удивился саратовскому «десанту» в Москве 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Николай Панков отмечает совместную работу губернатора Саратовской области с региональными министрами в тандеме в федеральными структурами.
Парламентарий рассказал в своем Телеграм-канале «Пара слов» о приезде саратовской правительственной делегации в Москву. В свойственной ему ироничной манере Панков пишет: «Меня удивил саратовский десант. Не пойму, что случилось, но вижу, власть на правильном пути».
Действительно, 22 марта большая делегация под руководством Валерия Радаева прибыла в столицу для проведения рабочих встреч с федеральными министерствами. Причем, работа началась с раннего утра, так как по привычке саратовцы встали на час раньше Москвы.
Панков напоминает, что результаты такого сотрудничества уже есть: «Только Володин семь федеральных крупных проектов отстоял через думу… Выступая на экономическом форуме, спикер Госдумы отметил, если власть не поставит себе повышенную планку, не реализуются сами собой проекты».
За активность депутат ГД хвалит своего земляка, руководящего регионом: «Не боится критики, а заставляет работать всех… Не скрою, приятно, приятно сегодня вместе с ними решать вопросы для жителей нашей области».
Фото: Михаил Егоров
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