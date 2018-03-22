Депутат Госдумы удивился саратовскому «десанту» в Москве

Николай Панков отмечает совместную работу губернатора Саратовской области с региональными министрами в тандеме в федеральными структурами.

Парламентарий рассказал в своем Телеграм-канале «Пара слов» о приезде саратовской правительственной делегации в Москву . В свойственной ему ироничной манере Панков пишет: «Меня удивил саратовский десант. Не пойму, что случилось, но вижу, власть на правильном пути».

Действительно, 22 марта большая делегация под руководством Валерия Радаева прибыла в столицу для проведения рабочих встреч с федеральными министерствами. Причем, работа началась с раннего утра, так как по привычке саратовцы встали на час раньше Москвы.

Панков напоминает, что результаты такого сотрудничества уже есть: «Только Володин семь федеральных крупных проектов отстоял через думу … Выступая на экономическом форуме, спикер Госдумы отметил, если власть не поставит себе повышенную планку, не реализуются сами собой проекты».

За активность депутат ГД хвалит своего земляка, руководящего регионом: «Не боится критики, а заставляет работать всех… Не скрою, приятно, приятно сегодня вместе с ними решать вопросы для жителей нашей области».