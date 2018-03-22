В Волгоградской области 10 федеральных льготников получат жилье

Волжском, 10 федеральных льготников, проживающих в Волгограде Фролово , Иловлинском, Калачевском и Котовском районах, получат государственную поддержку при покупке жилья. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета строительства, федеральная поддержка оказывается участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, вынужденным переселенцам и выезжающим из районов Крайнего Севера. Для вручения гражданам на места уже переданы первые в этом году жилищные сертификаты. Всего в этом году их получат 40 человек. На эти цели выделено 76,3 миллиона рублей.

«Социальную выплату получит 41 житель региона из числа ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Большинство гарантийных писем уже вручены гражданам. Предполагается также оказать помощь 25 участникам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также гражданам, уволенным с военной службы», — отметили в облстрое. Государственная поддержка также предусмотрена 305 молодым семьям, нуждающимися в улучшении жилищных условий.