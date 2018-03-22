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Волгоградские энергетики отказались от режима «Антимошка»
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Волгоградские энергетики отказались от режима «Антимошка» 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области не будут держать «воду в берегах» ради борьбы с мошкой. Об этом энергетики договорились на заседании рабочей группы Волжско-Камского каскада.
— Участники заседания обсудили режим сброса воды под кодовым названием «Антимошка», — уточнили в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области. — В чем суть предложения? Искусственно сдержать паводок, не «выпустив реку из берегов», и не дав воде зайти в пойму.
По мнению участников совещания, такой эксперимент может закончиться весьма плачевно.
— Мы имели все шансы повторить ситуацию 2015 года: нерестилища дельты Волги и Волго-Ахтубинская пойма мучились бы «жаждой». От засухи страдали бы и пойменные участки, в которых косят сено. Побоявшись таких страшных экспериментов, участники заседания из Волгоградской, Астраханской и Нижегородской областей отказались от режима «Антимошка».
В пресс-службе волжской ГЭС добавили лишь, что сбросы воды будут увеличиваться с конца марта.
— У нас есть указание, по которому мы работаем, — прокомментировали в пресс-службе волжской ГЭС. — До 31 марта мы сбрасываем 9200–9700 кубометров в секунду. До 10 апреля мы будем увеличивать сброс. После этого состоится новое заседание. Главный приоритет: у людей должна быть вода. Выгода энергетиков стоит на пятом месте.
Чуть меньше двух недель назад Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура заявила о недопустимости искусственного регулирования сброса воды. В прокуратуре уверены, что разовый эксперимент над Волгой в угоду зарубежным туристам погубит экосистему сразу двух регионов — Астраханской и Волгоградской областей.
Чуть раньше несколько ученых Волгограда уже заявляли: борьба с мошкой искусственными методами превратит Волгоград в пустыню. По мнению волгоградских экологов, справиться с мошкой снижением сброса весенней воды не получится ни при каких условиях.
Накануне стало известно, что губернатор Андрей Бочаров приказал за два дня подготовить план обработки стадиона и всех привлекательных для туристов территорий от назойливого гнуса. Душить мошку начнут в зародыше уже в следующем месяце. Орошать смертоносными для гнуса растворами Волгоград, Волгу и правый берег будут с апреля и до конца июня этого года.
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