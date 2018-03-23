С 31 марта в Печатниках начнется вакцинация животных

Привить питомцев можно будет и на следующий день — 1 апреля. Процедура бесплатная, сообщили в управе района Печатники.

Напомним, прививочный пункт находится по адресу: ул. Батюнинская, д.14. Работать в оба дня он будет с 10.00 до 14.00.

Кроме того, вакцинация в Печатниках пройдет еще несколько раз в течение года.

— ул. Батюнинская, д. 14 (диспетчерская) 31.03-01.04.2018, 10.00-14.00;

— ул. Батюнинская, д. 14 (диспетчерская) 21-22.04.2018, 10.00-14.00;

— ул. Батюнинская, д. 14 (диспетчерская) 30.10.2018, 17.00-19.00. (то)