Защита экс-депутата Госдумы Варшавского рассказала подробности о задержании

Как сообщала РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, Варшавского накануне задержали в Москве по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц» . Бывшему депутату грозит до 10 лет колонии.

"Считаем задержание Варшавского В. Е. незаконным и проведенным нарочито с применением физической силы с использованием актов устрашения", — заявил РИА Новости в четверг адвокат бывшего депутата Константин Степанов

Защита сочла задержание Варшавского «способом оказания давления в связи с рассмотрением гражданских споров с компанией „Мечел“ по взысканию убытков».

По словам адвоката, Варшавскому уже предъявлено обвинение, «которое строится на показаниях умершего в 2013 году топ-менеджера УК „Мечел Сталь“ Нещадима И. К., которому Варшавский В. Е. якобы давал указания на подписание кредитного договора».

"Следствием проигнорированы вступившие в законную силу судебные акты, оставленные без изменения ВС РФ , установившие … возврат на счета банка кредитных денежных средств в день их предоставления, которые были прогнаны через счета мечеловских компаний", — утверждает адвокат.

В середине марта Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск нидерландской компании-учредителя Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), который раньше входил в группу «Эстар» Вадима Варшавского, о взыскании с «Мечела» и других ответчиков более 12,7 миллиарда рублей убытков.

Это было повторное рассмотрение дела: при первом рассмотрении суд полностью удовлетворил иск, но затем окружная апелляция отправила дело на пересмотр.

По утверждению истца, РЭМЗ в 2009-2014 годах находился «в юридической и фактической зависимости» от «Мечела», представители которого якобы так организовали деятельность завода, что основная доля прибыли перераспределялась холдингу.

Позиция «Мечела» заключалась в том, что все сделки с предприятием проводились исключительно на рыночных условиях, а РЭМЗ не находился под управлением холдинга.

Соглашение о партнерстве «Мечел» и «Эстар» подписали в 2009 году. Варшавский признавал тогда, что его группа испытывала серьезные трудности с кредиторами и нехваткой оборотных средств, а сотрудничество с «Мечелом» позволило выправить ситуацию. Впоследствии, однако, между партнерами возник ряд судебных разбирательств.