Жители Соснового Бора спасли собаку со льда Финского залива 

Прохожие спасли бездомную собаку со льда Финского залива в Сосновом Бору, сообщили очевидцы в соцсетях. Инцидент случился накануне в среду 21 марта.
По словам местных жителей, пёс оказался отрезан от берега полыньёй. Бездомное животное не могло самостоятельно вернуться на берег из-за подтаявшего льда.
В итоге пса переправили на берег и отпустили. Местные жители хорошо его знают и часто встречают на улице.
Напомним, ранее житель Ленобласти нашел маленького тюлененка на одном из островов в Финском заливе. Мужчина обратился за помощью к специалистам в «Фонд друзей балтийской нерпы», который принял истощенное животное на попечение. Малыш активно идет на поправку.