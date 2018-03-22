Жители Соснового Бора спасли собаку со льда Финского залива

Прохожие спасли бездомную собаку со льда Финского залива в Сосновом Бору , сообщили очевидцы в соцсетях. Инцидент случился накануне в среду 21 марта.

По словам местных жителей, пёс оказался отрезан от берега полыньёй. Бездомное животное не могло самостоятельно вернуться на берег из-за подтаявшего льда.

В итоге пса переправили на берег и отпустили. Местные жители хорошо его знают и часто встречают на улице.