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Жители Соснового Бора спасли собаку со льда Финского залива
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Жители Соснового Бора спасли собаку со льда Финского залива 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Прохожие спасли бездомную собаку со льда Финского залива в Сосновом Бору, сообщили очевидцы в соцсетях. Инцидент случился накануне в среду 21 марта.
По словам местных жителей, пёс оказался отрезан от берега полыньёй. Бездомное животное не могло самостоятельно вернуться на берег из-за подтаявшего льда.
В итоге пса переправили на берег и отпустили. Местные жители хорошо его знают и часто встречают на улице.
Напомним, ранее житель Ленобласти нашел маленького тюлененка на одном из островов в Финском заливе. Мужчина обратился за помощью к специалистам в «Фонд друзей балтийской нерпы», который принял истощенное животное на попечение. Малыш активно идет на поправку.
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