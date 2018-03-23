Жители Соснового Бора спасли собаку, которая не могла выбраться с оторвавшейся льдины в заливе

Бездомная собака несколько часов находилась на льдине в Финском заливе, оторвавшейся от берега. На помощь животному пришли жители Соснового Бора . Спасательная операция проходила на протяжении трех часов.

Инициатором спасения собаки выступила руководительница организации «Котопес» Василина Рыжикова. В комментариях под своим постом она рассказала, что собаку уже пытались вытащить со льдины сотрудники МЧС , но так и не смогли этого сделать.

Добраться до льдине удалось на надувной кровати. Собаку в итоге вытащили на берег.

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