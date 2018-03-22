Ещё
В РФ будет проанализирована криминологическая обстановка среди подростков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РФ будет проанализирована криминологическая обстановка среди подростков 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Межведомственная рабочая группа по профилактике преступности займется анализом криминологической обстановки среди несовершеннолетних детей в России.
Спецгруппа была сформирована 25 января. В ее состав вошли представители МВД, ФСИН, Минобрнауки и других ведомств.
Первое заседание группы состоялось 1 марта, сообщили в Минобрнауки. Предложения участников относительно профилактики преступности среди подростков разделились на четыре группы: криминологические, организационно-методические, психолого-педагогические, организационно-правовые.
«Реализация криминологических предложений, по мнению авторов, позволила бы… провести анализ криминологической обстановки в подростковой среде — как в целом в РФ, так и в отдельных ее регионах», — сообщает пресс-служба ведомства.
Также участники выступили с инициативой внедрить в школы психологические методики, которые позволят выявить агрессивных и склонных к суициду подростков, увеличить психологическую подготовку учителей и совершенствовать психологическую службу системы образования.
Напомним, что накануне 13-летняя школьница из города Шадринска открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Семь подростков получили легкие ссадины и синяки.
Аргументы и Факты: последние новости
Дворкович допустил возможность повышения подоходного налога в РФ Джонсон: Лондон предпочитает сотрудничать с ОЗХО по делу Скрипаля Глава Калининграда Ярошук покидает пост и переходит на другую работу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу258
С IKEA можно попрощаться16
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого225
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина61
Украинцев используют как лабораторных мышей115
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение