В РФ будет проанализирована криминологическая обстановка среди подростков

Межведомственная рабочая группа по профилактике преступности займется анализом криминологической обстановки среди несовершеннолетних детей в России

ФСИН, Спецгруппа была сформирована 25 января. В ее состав вошли представители МВД Минобрнауки и других ведомств.

Первое заседание группы состоялось 1 марта, сообщили в Минобрнауки. Предложения участников относительно профилактики преступности среди подростков разделились на четыре группы: криминологические, организационно-методические, психолого-педагогические, организационно-правовые.

«Реализация криминологических предложений, по мнению авторов, позволила бы… провести анализ криминологической обстановки в подростковой среде — как в целом в РФ, так и в отдельных ее регионах», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также участники выступили с инициативой внедрить в школы психологические методики, которые позволят выявить агрессивных и склонных к суициду подростков, увеличить психологическую подготовку учителей и совершенствовать психологическую службу системы образования.