«В избиркомы больше не поступают просьбы „подрисовывать“ цифры»

«В избиркомы больше не поступают просьбы „подрисовывать“ цифры»«Можно говорить о том, что эти президентские выборы в Кировской области прошли без серьезных нарушений. К нам поступало сообщение о вбросе бюллетеней в Тужинском районе, но позже выяснилось, что там проходил еще и референдум, поэтому избиратель положил в урну два листка. Кроме этого нарушения ничего серьезного мы не обнаружили.

В партию поступали сигналы о том, что людям настоятельно рекомендуют идти на выборы. На предприятиях — и это не секрет — были проведены собрания, где людям говорили: «идите и проголосуйте». Были «звоночки» о том, что кого-то просили ставить галочки напротив определенной фамилии или отчитываться, пришел или не пришел на участок. Таких сигналов было немного, но все же они появлялись. Были это перегибы на местах или установки сверху, сказать затрудняюсь. Но могу сказать, что в избиркомы больше не поступают просьбы «подрисовывать» цифры. Мы с коллегами объездили все районы, и председатели ТИКов с облегчением говорили, что в этом году задач к ним не поступило. Вообще в выборном процессе многое зависит от председателей участковой комиссии, главы территориальной комиссии. Если они честные и добропорядочные люди, то только обрадуются, если не поступит никаких команд. Нельзя не отметить работу Центризбиркома в этом году — давно такого не было, чтобы по всем каналам крутились ролики, на улицах стояли баннеры, в ящиках лежали листовки.

Может быть, не совсем правильно делать голосование обязательным для всех, но с такой явкой, которая была на губернаторских выборах, мы все равно придем к какой-то системе поощрения для тех, кто приходит на участки. Это может быть, например, дополнительный выходной или еще что-то. Но я категорически против того, чтобы людей загоняли на участки. Не вижу ничего страшного в том, чтобы собрать людей в коллективе и предложить сходить на выборы, но если им грозят, что «отключат газ», то это, конечно, уже криминал.

Отличие этих выборов от предыдущих, конечно, налицо. Я с 2011 года насмотрелся всякого. Были жалобы, которые подписывались председателями ТИКов, были случаи, когда мы отменяли результаты выездного голосования, были на грани того, чтобы отменить результаты выборов по всему участку. Например, в 2016 году мы с депутатом Госдумы Кириллом Черкасовым всю послевыборную ночь провели в избиркоме Ленинского района. Пока я поднимался на четвертый этаж здания, поймал шестерых председателей комиссий, которые переписывали протоколы. После того, как мы начали с ними «работать», ЛДПР победила на территории Ленинского района на выборах депутатов законодательного собрания области».

Фото: законодательное собрание Кировской области