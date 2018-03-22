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В рамках месячника благоустройства в порядок приведут 45 гаражей и стоянок в Лианозове
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В рамках месячника благоустройства в порядок приведут 45 гаражей и стоянок в Лианозове 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В апреле в рамках месячника по благоустройству Лианозово подготовят к наступлению тепла и праздникам Пасхи и Дня Победы. Асфальтобетонные покрытия дворовых территорий, парковочных мест и объектов дорожного хозяйства четырежды промоют с концентрированным моющим средством. Кроме того, планируется привести в порядок 45 объектов гаражно-стояночного хозяйства, а именно осуществить уборку территорий, уборку мусора с крыш объектов, покраску ворот и наружных контуров автостоянок. Об этом на встрече с жителями 21 марта сообщил первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Евгений Пюрвеев.
— В рамках месячника также проведут работы по прогребанию и ремонту газонов, удалению сухостойных деревьев и пней, окраске ограждений, отремонтируют урны, промоют фасады и цоколи зданий, отмостки и водопроводящие лотки, крыльца и лестницы, — подчеркнул Евгений Пюрвеев.
Напомним, что встречи с жителями Лианозова проходят каждую третью среду месяца. Принять участие в них могут все желающие. (то)
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