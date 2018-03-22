ГД РФ в первом чтении ужесточила ответственность для браконьеров

Законопроект предполагает дополнить статью 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ").

Помимо этого будет введена ответственность за незаконное приобретение или продажу животных, их частей и дериватов в интернете.

Проектом закона предусматривается наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.