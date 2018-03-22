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ГД РФ в первом чтении ужесточила ответственность для браконьеров
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ГД РФ в первом чтении ужесточила ответственность для браконьеров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Законопроект предполагает дополнить статью 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ").
Помимо этого будет введена ответственность за незаконное приобретение или продажу животных, их частей и дериватов в интернете.
Проектом закона предусматривается наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
"Данный законопроект весьма актуален. Крайне важно выводить на качественный уровень борьбу с браконьерством, нелегальным оборотом дериватов из особо ценных животных, которые занесены в Красную книгу. Делать это нужно путем ужесточения уголовной ответственности", — прокомментировал законопроект координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Николай Будуев.
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